‘OD CURICA SE TRAŽI DA BUDU SAVRŠENO LIJEPE’: Mile Kekin progovorio o kćeri i pritisku koji se vrši nad djevojčicama

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glazbenik Mile Kekin predstavio je svoju prvu pjesmoslikovnicu “Mala“, inspiriranu njegovom kćeri Mišom. Priču je zaokružio nagrađivani ilustrator Tomislav Torjanec, a na Interliberu mnogima je privukla pažnju.

“Pričamo o svima onima koji se teško uklapaju u nekakve norme ili očekivanja, ne samo svojih roditelja nego i društva, i pogotovo je tu veći pritisak na curice, od kojih se traži da uvijek budu kao na tim Instagramima i TikTokovima savršeno lijepe, zgodne i ispunjavaju sve ono što se od njih očekuje”, rekao je u razgovoru za IN magazin Kekin i progovorio o djeci na koju je iznimno ponosan.

“Samo sebi slična”

”Ona je, kao što kažem u slikovnici, neobično nepraktična i samo sebi slična. Tako da, da, ona je bila početna jedna iskra koja je zapalila tu ideju. Mislim da se djeca ne rađaju kao tabula rasa, da su prazne ploče po kojima ti onda crtaš svoju malu, nego su rođeni s nekim karakterom koji treba prihvatiti”, smatra Mile.





Kekin je komentirao i zašto smatra slikovnice bitnim u roditeljstvu. ”Meni su slikovnice puno značile u roditeljstvu, ne samo ta poruka nego kako da se nose sa strahom, sa samoćom, nekim ozbiljnijim životnim situacijama. I one otvaraju također vrijeme za razgovor. Znači, ”Grga čvarak”, naravno, ”Kako živi Antuntun” – to su nam bili evergrini i to imamo doma”, kaže.

Za kraj je najavio da uskoro možemo očekivati i njegovu drugu slikovnicu te progovorio o odlasku iz Hladnog piva.

”Ovaj puta sam stvarno solo, do sada su to bili projekti, napustio sam Hladno pivo, to jest krenuli smo različitim stazama, na proljeće izdajem album, tako da sada je početak moje nove karijere i zbog toga sam jako uzbuđen”, kaže.