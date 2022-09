‘OČEKUJEMO OD PLENKOVIĆA POSEBNO PRIZNANJE ZA PORAST NATALITETA’: Jare iz Dalmatina o jednoj od najpopularnijih pjesama za prvi ples

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U povodu objave prvog live singla ‘Dajem ti rič‘ na Radio Dalmaciji gostovali su članovi grupe Dalmatino koji su tom prilikom progovorili i o preprekama iz prošlosti.

“Prije tri godine htjeli smo napraviti koncert u Lisinskom i tamo smo dobili odgovor da oni ne znaju nijednu našu pjesmu i da nisu zainteresirani. Nije lijepo reći, al’ to je realnost. Onda smo došli ove godine u drugi mjesec i napunili tri dvorane. To je za mene bilo… Ne znam uopće kako bih to riječima objasnio. Mislio sam da će mi srce puknuti”, prisjetio se Ivo Jagnjić Jare.

Njihova pjesma ‘Dajem ti rič’ snimljena je još 2003., ali tek je zadnjih nekoliko godina postala pravi hit. Danas je jedna od najpopularnijih pjesama za prvi ples.





“Znam se našaliti na naš račun, da mi očekujemo od Plenkovića posebno priznanje za porast nataliteta”, dodao je na ovu temu Jagnjić, a otkrio je i da možemo očekivati još live singlova s proljetnog koncerta na splitskim Gripama:

“Dogodila se jedna prijatna senzacija, kako bih ja rekao u šali. Izdvojit ćemo s tog koncerta par singlova. Imamo i neke nove stvari u pripremi, ali pustit ćemo prvo ovu ‘Dajem ti rič’, s obzirom na to da je ta pjesma svojevrstan fenomen’.”

Na pitanje je li mu to najdraža pjesma, bubnjar Zdravko Sunara odgovorio je:

“Meni osobno je. Sve su pjesme jako dobre, mi u svaku ulažemo ime, prezime, svu svoju čast, sav svoj ugled i glazbeno znanje. Kada se dogodi da publika pjesmu zavoli nakon 15 godina, mislim da je onda to ljubav na dugi rok i da će se ta pjesma slušati i kad nas više ne bude.”