OBJAVLJENA NOVA PJESMA FRANKE BATELIĆ! Pjevačica u visokoj trudnoći zablistala u raskošnoj haljini

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjevačica Franka Batelić sitno broji do kraja trudnoće, no to ju ne spriječava da bude i poslovno aktivna. Na svom je na profilu na Instagramu objavila svoju fotografiju u raskošnoj bijeloj haljini koju je nosila u najnovijem spotu za pjesmu “Priča o nama“.

Uz objavu fanovima da je njena nova pjesma dostupna za slušanje, Franka je podijelila fotografije sa snimanja uz emotivnu objavu:

“Za tebe biseru mamin”

“Jer to je ljubavi… Priča o nama. Poseban osjećaj, poseban životni period, posebna pjesma. Za tebe, biseru mamin. Od danas premijerno na radio postajama diljem Hrvatske, Crne Gore, BiH, Srbije, Slovenije i Makedonije. A poslušati ju možete i na svim online streaming platformama”, napisala je Franka.





Pjevačica je trudnoću uspjela skrivati gotovo do samog kraja showa “Ples sa zvijezdama”, u kojem je bila članica žirija, no kada se trbuh počeo nazirati, na Instagramu je objavila sretnu vijest. Spol bebe još uvijek nije poznat javnosti.

Franka i Vedran vjenčali su se 2018. godine u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u istarskoj općini Bale. Prije toga su bili šest godina u vezi, a upoznali su se na ljetovanju na Zrću. Zajedno već imaju sinčića Viktora.