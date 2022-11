‘NOVO HOLIVUDSKO SUĐENJE NA POMOLU’ Jennifer Aniston bijesna je na Brada Pitta: ‘Hoće priznanje ili ide tužba za 100 milijuna dolara’

Autor: Klara Veleslavić

Do prije nekoliko mjeseci cijeli svijet je pratio suđenje između bivših supružnika Johnnyja Deppa i Amber Heard, a po svemu sudeći, uskoro bismo pratiti okršaj još jednih bivših ljubavnika. Naime, Jennifer Aniston se navodno sprema tužiti Brada Pitta i to za 100 milijuna dolara, što bi popularnome glumcu moglo dodatno otežati pravni spor u kojem se već neko vrijeme nalazi s drugom bivšom suprugom, poznatom glumicom Angelinom Jolie.

Svojedobno su Aniston i Pitt bili najomiljeniji par Hollywooda, a njihova je ljubavna priča započela nakon gostovanja Pitta u epizodi “Prijatelja“. Dan danas se obožavatelji nadaju da će se glumci ponovo spojiti poput Jennifer Lopez i Bena Afflecka, koji su se vjenčali iz drugog pokušaja, dvadeset godina nakon prvog. Nade su porasle nakon što se Pitt rastao od Jolie, no pomirenje bivših ljubavnika nije na vidiku, baš suprotno.

Jennifer hoće njegovo konačno priznanje

Glumica je navodno poludjela nakon što je otkriveno da Brad namjerava prodati njihovu zajedničku produkcijsku kuću, bez da je o tome obavijesti. Taj su posao pokrenuli početkom 2000-ih, kada su još bili u braku. Radi se o kompaniji “Plan B“, koja je nanizala uspjehe Oscarom nagrađenim filmovima i blockbusterima.





Izvor blizak Aniston otkrio je da je razlog poslovne prirode, ali i principa i novca. “Ovdje se ne radi samo o novcu. Što se Jen tiče, ono što je jednako važno je princip. Stvar je u tome da je ona bila suosnivač “Plana B”. dok je tehnički pripao Bradu , ona nije dobila zasluge koje je zaslužila jer ju je izgradila iz temelja”, objasnio je izvor njezinu burnu reakciju. “Jennifer očekuje barem priznanje i uključenost u slučaju da Bradova prodaja prođe, plus opciju da radi s onim tko to preuzme.”

Iako je kompanija nakon razvoda prešla u njegovo vlasništvo, Aniston ni ne pomišlja odreći se svojih zasluga i spremna je ići do kraja. To će svakako šokirati sve one koji priželjkuju vidjeti ih ponovo zajedno, ali i samoga glumca, koji sigurno nije očekivao da će doživjeti to da ga obje bivše supruge tuže.

Prisjetimo se, glumca je ovoga ljeta ponovo tužila Angelina Jolie zbog fizičkog i verbalnog napada na nju i njihovu djecu dok su putovali privatnim avionom prije nekoliko godina. Šokirala je javnost ovim optužbama te je navela kako se uz njega osjećala kao da je “smrznuta, uplašena i ne zna što učiniti”.