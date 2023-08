Novinari bijesni zbog glumca kojem je supruga našla posao na HRT-u: ‘Uz toliko kvalificiranih ljudi…’

Autor: B.G.

Hrvatski glumac Matko Knešaurek, javnosti uglavnom poznat po ulogama u TV sapunicama poput “Ruže vjetrova”, “Zlatnih dvora” i “Zore dubrovačke”, postao je dio informativnog programa javnog servisa HRT-a, gdje počinje raditi početkom rujna.

Čini se da ta vijest nije baš najbolje sjela njegovim budućim kolegama u raznim redakcijama hrvatskih medija, a novinarima je posebice zasmetala Matkova izjava u intervjuu za Gloriju, u kojoj je rekao da je “imao prednost nad profesionalnim novinarima zbog serija i filmova koje je snimao”.

Posao mu pronašla supruga

Knešaurek je odmah na samom početku razgovora istaknuo da je za sve "kriva" njegova supruga, koja mu je navedeni natječaj i pokazala.





“Vidjela je oglas za HRT-ovu audiciju gdje su tražili novinara Informativnog programa. Kako je znala da je novinarstvo moja skrivena strast, te da su me osim glume oduvijek zanimali geopolitički odnosi, predložila mi je da se prijavim. Iz znatiželje sam otišao na audiciju, na kojoj je trebalo pokazati snalaženje u reporterskom javljanju, a meni je definitivno pomoglo moje 17-godišnje iskustvo pred kamerama, sve serije i filmovi koje sam snimao. Zasigurno je to pridonijelo da netko u komisiji odluči kako će mi dati prednost u odnosu na profesionalne novinare. Zato se nadam da će moj posao pretežito biti ispred kamera. U fokusu mi je istraživačko novinarstvo, zanima me i kultura, ali apsolutno se vidim na ekranu, možda čak i u vođenju Dnevnika”, rekao je Matko kojem će ovo biti prvi novinarski angažman u karijeri.

Ispunio sve uvjete natječaja

Vijest o Matkovu zaposlenju nije najbolje sjela kolegama novinarima diljem Hrvatske pa je tako Index odmah zatražio objašnjenje s HRT-a.

“Matko Knešaurek je temeljem javnog natječaja objavljenog 2. lipnja 2023. godine nakon provedenog selekcijskog postupka izabran na radno mjesto Novinar 1. Riječ je o početničkoj poziciji i navedeni kandidat je zadovoljio formalne uvjete natječaja.

VŠS – sveučilišni ili stručni prvostupnik / VSS – sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni specijalistički diplomski stručni studij (društveni ili drugi odgovarajući smjer), znanje jednog svjetskog jezika, znanje rada na računalu (i aplikacijama za rad) i vozačka dozvola B kategorije. Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: razvijene vještine prezentacije, razvijene komunikacijske vještine, organiziranost”, naveli su.

Novinari nezadovoljni: ‘Malo me toga više može iznenaditi…’

Vijest o Knešaurekovu zaposlenju na društvenim su mrežama komentirali dugogodišnji novinari i urednici. Među prvima se oglasila novinarka, voditeljica i vanjskopolitička komentatorica HTV-a, Elizabeta Gojan.

"Ma, divno! Jer, znamo, dovoljna je samo 'strast prema novinarstvu'", komentirala je novinarka, a zatim i brojne kolege iz medijske industrije.









“Zašto je taj zvijezda?”, pitao se radijski voditelj Slavin Balen, dok je stručnjak za odnose s javnošću, Vedran Strukar komentirao kako se ne može načuditi koliko su “čovjeku pobrkani lončići u glavi”.

Sever: ‘Znaju li oni što je novinarstvo?’

Cijelu je situaciju za Index komentirala i predsjednica Europske federacije novinara (EFJ) i Sindikata novinara Hrvatske (SNH), Maja Sever.









“Ja bih zapravo htjela, kao dugogodišnja novinarka i netko tko se zalaže za jačanje, zaštitu, osiguranje uvjeta za slobodan i profesionalan rad novinara, koji su zaista najvažniji korektiv u našem društvu, što pokazuju i brojne objave vašeg portala, pitanje usmjeriti Robertu Švebu, Mariji Nemčić, Raheli Štefanović i Katarini Periši Čakarun“, započela je Sever.

“A njih bi pitala: znaju li oni što je novinarstvo, koji je posao novinara i što bi bile prednosti za posao novinara? Sudeći po programu u kojem i dalje nema u pristojnom terminu jakih novinarskih emisija, redakciji u kojoj još uvijek nema prostora za istraživačke novinare/ke i projekte, očito nemaju pojma što je posao novinara/ke”, zaključila je Sever.