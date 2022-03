NOVINAR MIJI DIMŠIĆ POSTAVIO NEUGODNO PITANJE: ‘Osobno me zvalo nekoliko stomatologa bi li Mia riješila zube’

Autor: T. Š.

Naša predstavnica na Eurosongu, Mia Dimšić, gostovala je u IN Magazinu gdje je novinaru Davoru Gariću otkrila kako teku planovi za njen nastup, a otkrila je i neke nove zanimljive detalje. Novinar joj je za kraj postavio dva neugodna pitanja, jedno se tiče njezinih zubi, a drugo loših rezultata na kladionicama.

“Moram priznati da je malo stresno, ali nemam se pravo žaliti, to je onaj lijepi stres. Pripreme su u punom jeku i svaki dan iskrsne jedna nova stvar”, kazala je Mia te je otkrila da se cijeli nastup radi iznova.

‘Bit će baš sve drugačije’

“Da, to je evo sad službena vijest, sve radimo iz početka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju”, najavila je. “Svakako mogu reći da nećemo više biti u crnom”, dodala je.

View this post on Instagram A post shared by Mia Dimšić (@dimsic_mia_love)

“Na što ćete paziti, na čemu će biti akcent, s obzirom na to da ti imaš toliko atributa” upitao je Garić Miju uz smijeh, a pjevačica je otkrila da je riječ o haljini “u kojoj se možeš najest za ručak i onda doći na sajam vjenčanja i nitko neće skužit”.

Pojasnila je da voli taj cijeli kreativni dio, no da sama osobno nije nešto modno i stilistički osviještena, ali da će se sigurno vidjeti noge. “Volim da se noge vide, zašto ne”, zaključila je a Garić joj je udijelio komplimente i rekao da ima super noge.

View this post on Instagram A post shared by Mia Dimšić (@dimsic_mia_love)







‘Zatomiti ženstvenost’

Potom ju je upitao kako uspijeva ‘zatomiti ženstvenost’, a simpatična pjevačica mu je ispričala zanimljivu anegdotu i jasno dala do znanja da se ne opterećuje takvim komentarima.

“Nemam pojma. Zbog estrade više uopće nemam problem što će netko reći kako izgledam” zaključila je Mia i otkrila kako joj je jedan voditelj, kolega i blizak prijatelj kazao da se nekad obuće da izgleda toliko dobro da ju ne može prepoznati, a nekad da izgleda katastrofa.









“Meni se jednostavno nekad ne da i ja sam po tom pitanju lijena žena”, pojasnila je.

View this post on Instagram A post shared by Mia Dimšić (@dimsic_mia_love)

‘Male nesavršenosti koje nas čine savršenima’

Potom je uslijedilo neugodno pitanje. Garić je najprije kazao kako su ga nakon Mijinog nastupa na Dori kontaktirali ljudi, stomatolozi, s pitanjem bi li pjevačica ”riješila zube”. Upitao ju je koliko joj “smetaju male nesavršenosti koje nas čine savršenima”.

“Ne znam. Ja nekako uopće nemam potrebu o svojim zubima govoriti. Ne mogu ti to objasniti. Nit mislim da su dobri, nit mislim da su loši. Ja samo nemam mišljenje o njima. Samo što kad netko kaže: ‘Želio bih Miji riješiti problem sa zubima’, onda je to kriva konstrukcija, jer gdje vi vidite problem? Ja ne vidim. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi i to želi riješiti, ja uopće nisam protivnik nit plastične kirurgije ja nemam ništa protiv toga, ali ako ti na sebi ne vidiš problem, a drugi ljudi imaj problem, mislim da to stvarno nema veze s vama”, jasna je bila Mia.

Upitana kako komentira loše prognoze na kladionicama rekla je da živi u blaženom neznanju te da se trudi ne opterećivati time. “Mi ćemo dati sve od sebe, ali kad tamo dođemo će biti raspašoj”, poručila je na kraju.