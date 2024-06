Novi pjevač Daleke obale je Dean Dvornik, progovorili o Banu: ‘Ne želi nikakav publicitet’

Autor: T.Š.

Iako se vjerovalo kako se popularni bend Daleka obala, nastao davne 1985. godine, do kraja raspao i da ih više nećemo slušati s pozornica, to se ipak nije dogodilo. U pomoć bendu priskočio je Dean Dvornik, koji već neko vrijeme radi u Americi.

Nakon što su pojedini članovi otišli iz grupe, oni koji su ostali nisu željeli da se splitska grupa ugasi. U pomoć su pozvali Deana Dvornika koji je objeručke prihvatio glavni mikrofon u ovom kultnom bendu pa će tako veliki prijatelji pokušati ostvariti želju da publici daju što želi, a to je zvuk Daleke obale na koji su naučili.

O raskolu u bendu dugo se nagađalo, ali iz grupe napominju kako među bivšim članovima nema zle krvi, a zašto je došlo do raskola, Zoran Ukić kaže, na to pitanje nema odgovor.

”Ja nemam odgovor na to pitanje, to trebaš pitat ljude koji su izašli iz benda. Mene kad vide na ulici ne kažu eno Zoran Ukić, nego Zoki iz Daleke obale. Tako da prestar sam za izmišljat neki novi bend. Kroz vrata možeš ući i izaći, nikad nitko nikoga nije tjerao”, rekao je u razgovoru za In magazin.

Bend iza kojeg su hitovi poput Četrnaest palmi, Od mora do mora, Roza, Sa mi je ža, Ovo nije moje vrijeme samo je mali dio evergreenova koji još uvijek bude emocije kada zasviraju. Vokal koji je obilježio Daleku obalu je Marijan Ban, pa se postavilo pitanje je li on komentirao novu postavu.

”On je u kontaktu s Banom, ja sam ga vidio zadnji put ima dvije godine. Vidi, Bane je moj prijatelj i ja poštujem njegove odluke i on ne želi nikakav publicitet i ne pada mi napamet pričat nešto u njegovo ime”, rekli su Dean i Zoran. ”Bio sam prije koji dan do njega i mi uopće nismo spomenuli glazbu, tri sat smo sjedili i pričali o svemu ali glazbu spomenuli nismo”, kaže Jadran.

Iako živi u Americi, Dvornik kaže kako mu nikakav problem neće predstavljati svirke, a ove godine sa svojom solo pjesmom nastupa i na Splitskom festivalu. ”Sljedeće nema. To mi je zadnja balada i dugo godina je nisam napravio, zadovoljan sam ja, zadovoljni ljudi koji su je čuli. A sad ću se skoncentrirat s drugarima i idemo napraviti par novih pjesama s Dalekom obalom ili je bolje ime Pocepane pantalone”, šali se Dean Dvornik.