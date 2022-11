NOVA KARIJERA? Glumac Enis Bešlagić pokazao svima što može i pobrao pohvale hrvatske estrade: ‘Ti si melem za dušu’

Javnost je već odavno upoznata s likom i djelom glumca Enisa Bešlagića te svi su mogu složiti kako je on jedna od duhovitijih i svestranijih osoba na našim prostorima. Rijetko kada ga vidimo ozbiljnog, bez onog prepoznatljivog osmijeha, a dugo ga nismo ni čuli kako pjeva. Da Enis voli zapjevati, to smo svakako upamitili, no ovoga je puta u pitanju bila jedna ozbiljnija pjesma.

Naime, glumac se na pozornici pridružio pjevaču Amelu Ćuriću, pobjedniku natjecanja “X Factor Adria” emitiranog 2015. godine. Sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelo kako je nastup izgledao.



View this post on Instagram A post shared by Enis Bešlagić🎭🎬 (@beslagicenis_jedini_pravi)

Enis je uzeo mikrofon u ruke i otpjevao pjesmu Tome Zdravkovića “Za Ljiljanu”, pjesmu koju je Toma posvetio glumici Ljiljani Blagojević, a koju je Toma upoznao davne 1982. godine, na snimanju serije “Liječnica na selu”.

Amel Ćurić u komentaru mu je poručio da pjeva bolje od pola estrade, na što mu je Enis odgovorio da će zato njih dvoje snimiti pjesmu. Javila se i pjevačica Zsa Zsa: “Čekam duet da razbijam čaše na njega”, “Ja sam znala da si dobar, al’ ovoliko”, “Ljudina bio i ostao. Moj naklon care”, “Tako izgleda kad je netko rođen za sve”, neki su od komentara oduševljenih pratitelja.

Podijelio je Enis i još jednu snimku, na kojoj pjeva u duetu s Amelom. “Izvozimo dušu okolini”, napisao je u objavi, i pobrao još jedan niz komplimenata.









View this post on Instagram A post shared by Enis Bešlagić🎭🎬 (@beslagicenis_jedini_pravi)







Dok se nadamo nekoj novoj Enisovoj pjesmi ili pak duetu s Amelom, možda i nekim drugim izvođačem, prisjetimo se nekih njegovih dosadašnjih glazbenih trenutaka koji su najviše uveseljavali publiku. Početkom godine počastio nas je duetom s Ninom Badrić, a pjevali su pjesmu “Iznad Tešnja”, što je oduševilo publiku.

View this post on Instagram A post shared by Enis Bešlagić🎭🎬 (@beslagicenis_jedini_pravi)

Svi se sigurno sjećaju Enisove suradnje s Crvenom jabukom i pjesme “Jazz ba”, a dugo će se još pamtiti i Šemsina verzija popularne pjesme “I Will Survive” Glorije Gaynor.