Njoj su penzija i pauza nepoznanice: U osmom desetljeću skakuće po pozornicama

Autor: G.B.

Sedmo izdanje Tunalicious Festivala na porečku rivu donosi koncerte omiljenih izvođača hrvatske i regionalne publike. Tako će od 12. do 14. rujna u večernjim satima nastupiti TBF, Silente, Simon Marlow, Vinko Ćemeraš, S.A.R.S., ali i istinska glzbena diva, Zdenka Kovačiček, koja je ove godine zakoračila u osmo desetljeće.

Inače, Zdenka je prije nekoliko tjedana u TOP Radio podcastu otkrila kako je s pet godina je poželjela biti glumica, a s 13 godina je postala pjevačica. Karijeru je započela u sastavu Duo Hani koji su činile ona i glazbenica Nada Žitnik. Nekoć je velikoj glazbenici bilo neugodno samoj izaći na pozornicu što fascinira s obzirom na činjenicu da joj je pozornica danas dom. Voditeljica je poznatu umjetnicu upitala je li joj taj sram nestao s iskustvom i je li i Nada Žitnik bila također sramežljiva pa su zajedno u kombinaciji bile jače.

“Biti na sceni u kazalištu je nešto drugo. Tu si uvijek netko drugi. A kada sam počela pjevati i srela Nadu Žitnik, ona mi je dala tu hrabrost da se pojavim pred publikom i pjevam kao ‘ja’. Pjevam pred publikom koja mora reagirati, kojoj moram prenijeti te glazbene emocije. Tu mi je Nada jako puno pomogla i zato je moj glazbeni put i počeo u duetu”.

Uvijek je bila ispred svog vremena

Poznato je kako je ova velika umjetnica uvijek bila inovativna, na neki način ispred svoga vremena. Dobar primjer tomu je hit “Elektra” koja je bila jedna od prvih elektroničkih kompozicija na našim prostorima. Poznato je i kako je upravo ta pjesma pronašla svoje mjesto na Chanelovoj reviji u Parizu, a osobno ju je odabrao pokojni Karl Lagerfeld.

Uz “Elektru” veliku popularnost je doživjela i “Frka”. Otkrila je glazbenica je li joj žao što u vrijeme kada su izdane ove pjesme nisu zapravo bile toliko prepoznate: “Nije ni bilo za očekivati da će one biti prepoznate, jer što se traži – diskograf traži hitove, traži prodaju, moraš biti kao pjevač, ti si roba na neki način tržištu. Nikada se naša glazba, pogotovo u to vrijeme, nije smatrala velikom umjetnosti, trebao si zabaviti masu ljudi. Mi smo i dan danas zabavljači i zato biti diva, ne znam uopće što to znači. Meni je drago kad dođe puno publike, kad se ona dobro osjeća, kad publika odgovara meni, kad prenosim svoje emocije, veselje, pa čak i blues donosi emocije. To je naša obaveza prema publici, a stvarati nešto što ne očekuješ da će postići takav efekt, pogotovo u ono vrijeme, naravno da je bila samo nekakva ,realizirati tu ideju u studiju, pronaći suradnike koji isto razmišljaju kao ja. Uvijek me pratila ta misao, ‘ajmo napraviti nešto novo, nešto što nitko drugi nije’. To je meni bilo zadovoljstvo”.









Zdenka Kovačiček uvijek je u koraku s vremenom. Aktivna je na društvenim mrežama, a otkrila je je li bilo lakše odrastati kada ljudi nisu bili toliko brzo i lako izloženi komentarima i informacijama kao što su na mrežama.

“Sve pratim, imam Instagram, Face, imam svoje administratore jer sama ne bih sve stigla, ali im dajem informacije, sa svakog koncerta imamo nekakve vijesti. Vrijeme zapravo donosi te neke situacije, u ono vrijeme morao si znati pjevati uživo. Nije se toliko gledalo vizual, nisi trebao toliko brinuti o odjeći, šminki, ponašanju, osmišljanju spotova što je danas donijelo novo vrijeme…moja generacija i ja smo odrastali ipak u potpuno drugačijim uvjetima, nadograđivali se, uvijek i stalno sam nešto učila, otkrivala, nikad nisam smatrala da sve znam. To zapravo ne postoji. Ja i dan danas učim. Tako da sam se, zahvaljujući toj mojoj prirodi i želji za istraživanjem i učenjem, prilagodila današnjem vremenu. Vjerojatno mi je to donijelo moć prilagođavanja. I zato je moj album ‘Konstatacija jedne mačke’, bio nominiran za rock album godine. Pazi, u mojim godinama? Pa to je bilo čudo!”, ispričala je Zdenka.