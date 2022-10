‘NJEMU SE LADY DI NABACIVALA’: Lepa Brena progovorila o ljubavi svog života, no na jednu stvar nije htjela trošiti riječi

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjevačica Lepa Brena gostujući u emisiji “Balkanskom ulicom” progovorila je o velikoj ljubavi sa svojim suprugom Bobom Živojinovićem.

Tom prigodom je istaknula da zbog karijere i manjka slobodnog vremena nije ni razmišljala o ljubavi niti je smatrala da će joj se nešto tako dogoditi dok nije srela Bobu, bivšeg tenisača koji je plijenio pažnju pripadnica nježnijeg spola ne samo u bivšom Jugoslaviji već i u svijetu, barem ako je vjerovati onome što je ispričala.



“Svi su mi na neki način govorili da bi ga se trebala malo bojati. Ja bih ih uvijek pitala u kom smislu bi ga se trebala bojati. Onda bi mi oni govorili kako je on ipak poznat na svjetskom nivou, da će me ostaviti i da će pasti na čari neke svjetske ljepotice jer su one “hvatačice”, ispričala je pjevačica, na šta se nadovezala i sama voditeljica spominjući tragično preminulu Lady Di.

“Njemu se čak i Lady Di nabacivala”, istaknula je uz osmijeh Vesna, ali Brena nije željela produbljivati ovu temu.







“Ona je jedna super dama i ne želim reći ništa što bi povrijedilo jednu takvu ličnost. Bobina i moja energija su se spojile, tako da sam ja svim tim ljudima koji su me savjetovali da ga se plašim govorila da nisam ni ja djevojčica od 14 godina, da me puste da sama sve to doživim, procijenim, pa, na kraju, i padnem i razbijem se ako treba, ali da ću ustati i preživjeti. Naša ljubav je pobijedila. Ta nevjerovatna strast s početka je prešla u jednu mnogo moćniju i snažniju fazu, u nešto mnogo kvalitetnije”, istaknula je pjevačica.

Inače, Lepa Brena trenutno je na turneji SAD-om, a da puni klubove kao od šale, pokazala je i posljednjim videom kojega je objavila na društvenim mrežama.

