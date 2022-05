NISU MOGLI VJEROVATI ŠTO VIDE! Bono i The Edge zapjevali s vojnikom u ukrajinskom metrou

Frontmen irske rock grupe U2, Bono Vox i njegov kolega David Howell Evans, poznatiji kao The Edge, stigli su u Kijev nakon osobnog poziva predsjednika Zelenskog, a u nedjelju su iznenadili građane 40-minutnim koncertom na stanici metroa u glavnome ukrajinskom gradu Kijev, gdje su molili i pjevali za mir.

“Ukrajinski narod ne bori se samo za slobodu vaše zemlje, vi se borite za sve nas koji volimo slobodu”, rekao je Bono okupljenima na postaji podzemne željeznice Kreščatik.

Koncert je pratilo stotinjak ljudi, među kojima su bili i pripadnici ukrajinske teritorijalnih snaga, a irske rock zvijezde su izvele U2 klasike “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” i “With or without you”.

In the epicenter of global history. Bono from @U2 on the metro station in Kyiv singing for Ukraine. Such a historical moments to show solidarity and pay global attention on putin’s invasion. Please repost and stand with Ukraine by pushing your govts to help us with weapons/money pic.twitter.com/j5aKrkPS60

— Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) May 8, 2022