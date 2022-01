‘NISAM SE JE*ALA S BORISOM!’ Bivša prijateljica Borisa Rogoznice otkrila svoj kvocijent inteligencije i priznala: ‘Poremećena sam’

Iako se godinama predano bavi humanitarnim radom, Zagrepčanka Alex Ognjena široj je hrvatskoj javnosti postala poznata nakon što su u medije procurile vruće poruke koje je izmjenjivala s glazbenikom Borisom Rogoznicom, tada suprugom voditeljice i glumice Doris Pinčić.

Medijski skandal u kojem se našla ostavio je, priznala je Ognjena, neizbrisiv trag u njezinu životu. O svemu tome, kroz prizmu mentalnog zdravlja, progovorila je na Instagramu, na kojem je prati gotovo 50 tisuća ljudi.

“Poremećena sam. Ok, jesam. Nismo li svi? Danas postaje ‘in’ pričati u teoriji o mentalnom zdravlju, ali nekako praksa ipak izostaje. I zato idemo karte na stol! Moji problemi koje se trudim držati pod kontrolom su PTSP od zlostavljanja, OKP (opsesivno-kompulzivni poremećaj) i introvertiranost. I to ne na onaj ‘simpatični’ način koji pokušavaju romantizirati u filmovima, ja se ponekad zaista borim da izađem iz kuće iako znam da je neophodno. Ponekad radi krivo okrenute vješalice na štenderu se vraćam 5 kilometara jer me muči i ne mogu prestati misliti na nju”, piše Ognjena.

“Sa svojih 153 IQ naravno da si svjesno govorim ‘Alex, jača si od toga, ništa se neće dogoditi ako isti tren ne pospremiš to što si vidjela da nije na mjestu’. I većinom se uspijevam uvjeriti, ali još uvijek mi je to svakodnevni izazov”, dodaje, a spominje i priču s Rogoznicom, nazivajući je “onim skandalom”.









“S introvertiranosti se više ni ne borim jer od kad se mi dogodio onaj skandal i sva ta nepravda nekako me to dodatno zakucalo da ostanem doma i ne pričam sa ikim, a kamoli da odem na kavu. PTSP od zlostavljača neću uopće spominjati, koliko me strah kad netko podigne glas i kakve okidače u meni budi nečija grubost, ma ponekad i samo na pogled me oblije hladan znoj… ali borim se. Dan po dan. I znam da nisam sama u tome. No vjerujem da smo jači ako progovorimo o tome. Imate li vi neki problem koji vas ometa u obavljanju svakodnevice?”, napisala je na Instagramu.

‘Od mene je skrivao da živi sa suprugom’

Prije godinu dana, kad su detalji njezine romanse s Borisom Rogoznicom dospjeli u javnost, istaknula je kako nije znala da je glazbenik oženjen, unatoč činjenici da su o njegovu braku s Doris Pinčić na dnevnoj bazi godinama pisali svi domaći mediji.

“Na jednom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama. Nedugo nakon što smo se upoznali, počeli smo se i nalaziti. Nije nam baš bilo lako dogovarati zajedničke susrete, ali znali smo se uskladiti i naći kod njega u stanu. On je još tad živio s tadašnjom suprugom, no isprva je to od mene skrivao. Slučajno sam na jednom od naših druženja u njegovu mobitelu vidjela fotografije neke žene i pitala ga tko je ona. Tad mi je priznao da je oženjen”, rekla je tada razočarana Alex Ognjena.

Aferu su, prema njezinu priznanju, imali od 2016. do 2019. godine. Iako je isprva tvrdio da razvodu od Doris Pinčić nije kumovala treća osoba, nakon što su njihove poruke objavljene, Rogoznica je promijenio ploču.

“Moje povjerenje i prijateljstvo iskorišteni su i zloupotrijebljeni na najgori mogući način. Žao mi je što sam u trenutku osobne slabosti popustio ‘muškim hormonima’ i napravio veliku pogrešku koja će me pratiti cijeli život. Najviše mi je žao što sam time povrijedio svoju obitelj i prijatelje, moje najmilije. Nadam se da će smoći snage oprostiti mi jednog dana”, rekao je tada za Story.

‘Nisu sve žene kurve’

I tek kad smo mislili da je ova priča, poput mnogih drugih, otišla u estradnu arhivu, Ognjena ju je aktualnizirala prije nekoliko tjedana, ne mogavši više trpjeti urbane legende koje kruže o njezinu odnosu s Rogoznicom.

“Šutim već dugo i trpim, al ovo je stvarno previše. Sad kad smo to riješili po 133.put, molim vas, ostavite me da sa sinom u miru provedem još ovo malo života koliko mi je ostalo. Zapravo je užasno tužno da pričamo i dalje o tome, a ne o humanitarnim akcijama i boljim temama. I zato molim vas, prestanite mi prijetiti. Prestanite me vrijeđati vi koji ste o meni pročitali samo 3 clickbait naslova. Ne, nisu sve žene kurve! I ne, to što mi je pisao ne znači da sam pristala! Ali medijima to nije tako zanimljivo”, napisala je uz fotografiju na kojoj piše “Nisam se je*ala s Borisom!”.

“Možemo li sad to ostaviti u prošlosti i uči u 2022.godinu čistog srca? Molim vas. Možemo li svi zajedno nastaviti čiste savjesti? Jer moja je upravo to. Hvala”; zaključila je Ognjena.

Nedavno je snimila i novu pjesmu s kojom, kako kaže, “želi pokositi estradu”. Prije objave novog singla, riješila je i veliko zdravstveno pitanje. “Štitnjača je vani, a umjesto nje su mi stavili pojačalo da se još glasnije čuju moje molbe da pomognemo djeci i beskućnicima. Hvala svima na porukama, puno vas volim”, napisala je uz fotografiju iz bolnice.

Inače, Alex Ognjena svojim provokativnim fotografijama nerijetko pokušava skrenuti pozornost na brojne humanitarne akcije čija je pasionirana sudionica.