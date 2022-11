‘NISAM PLASTIČAN! U MENI NEMA PLASTIKE!’ Neven Ciganović otvorio dušu: ‘Volio bih što duže zadržati mladolik izgled kao Petar Pan’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Društveni kroničar Neven Ciganović iskreno je progovorio o estetskim zahvatima i zašto se uopće odlučio podvrgnuti tolikoj količini istih. Na zahvatima je bio u Turskoj, Francuskoj i Iranu.

”Čovjek kad nije zadovoljan s nekim stvarima kako su ti postavljene prirodno onda posežeš za nekakvim tretmanima, operacijama, ili bilo šta da bi postigao izgled koji tebi odgovara, koji ti imaš zacrtano sebi u glavi”, rekao je Ciganović u razgovoru za Dnevnik.hr.



Danas je zadovoljan onime kako izgleda, odnosno vjeruje da više neće imati želju drastično mijenjati svoj izgled, ali ističe: “Ovo je sad održavanje. K’o stari auto”.

Kao što se i pretpostavljalo, u brojnim estetskim operacijama leži želja da što duže ostane mladolikog izgleda.

”Volio bih što duže zadržati mladoliki izgled, kao izgled Petra Pana. Ja bih volio da kako se ja osjećam iznutra da se to projicira na van”, kaže Ciganović koji je zagazio u šesto desetljeće života.









Ciganović je potvrdio da je na sebi mijenjao usta,nos i jagodice, no opovrgava priče da je stavljao silikone u bicepce, tricepse i pozadinu.

”Dal’ tako izgledam? Ne bih baš rekao. Sav sam ”flat”. E to je to. Takav smo narod. Ti priznaš nešto, i onda ti oni dodaju ne znam kaj. I onda svi ono -on je plastičan. Kao prvo, nisam plastičan! Ljudi, u meni nema ništa plastike”, rekao je.