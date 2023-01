‘NISAM NORMALNA ŠTO SAM PRISTALA’: Emilija Kokić o izazovnom projektu i braku: ‘Odlučili smo da je to jedini ispravni način’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Postprodukcija popularnog showa “Ples sa zvijezdama” je u punom jeku, a polako se otkrivaju i sudionici najnovije sezone koja nas očekuje na proljeće. Nakon što je otkriveno da je jedna od sudionica atraktivna Koprivničanka Deniss Grgić (27), uspješna influencerica te akademska slikarica i magistra slikarstva, o čemu smo pisali, doznalo se da će u showu sudjelovati i Emilija Kokić, koja nas je prije 30 godina predstavljala i pobijedila na Eurosongu s grupim Riva i vječnim hitom “Rock Me Baby”-

Uoči showa Kokić je u razgovoru za showbuzz.hr otkrila kakvo je njeno plesačko umijeće.

“Nikada nisam učila ples, ne znam osnove niti detalje i uvijek kada mislim na ples, to radim s nekom čežnjom jer sam imala osjećaj da je to rezervirano za nekog drugog. Mislim da nisam baš normalna što sam pristala i što sam prihvatila izazov koji nije baš malen. Ali to sam htjela i nadam se da ću uživati u učenju, davat ću maksimum od sebe, a kakav će biti rezultat, to ćemo vidjeti”, rekla je između ostalog Kokić i istaknula kako vjeruje da će joj odličan osjećaj za ritam pomoći u tome da razvije motoriku, stil, ženstvenost ili mekoću u pokretu.





Emilija već godinama poučava pjevanje i bila je mentorica više od 400 polaznika svoje škole pjevanja, a od 2013. godine je u sretnom braku s Miljenkom Kokotom, za kojeg se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva i pet godina veze. Upitana koja je tajna njihova uspješnog braka pojasnila je:

“Mi jesmo u sretnom odnosu, međutim pretpostavljate da, kao u svakom braku i vezi, postoje situacije u kojima oboje imamo potrebu rasti, mijenjati se, prilagođavati se jedni drugima, tako i mi u našem odnosu. Ne stavljamo stvari pod tepih, razgovaramo koliko god je to moguće, transparentno, otvoreno, maksimalno smo iskreni, pa i pod cijenu da to što izgovorimo nekad ne sjedne baš najbolje partneru, ali odlučili smo da je to jedini ispravni način.









Da čovjek ima osjećaj da je u odnosu u kojem može i smije reći sve što osjeća i tražiti pomoć, razgovor i način da u tom odnosu oboje budemo zadovoljni i rastemo kao ljudi.”