NIKOLINA PIŠEK POKAZALA SVOJE PRAVO LICE: Nije imala pojma da ju snimaju, pogledajte!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Javnost uvijek pokušava doznati jesu li poznate osobe uistinu onakve kakve se predstavljaju u javnosti. Kroz razgovor s nekoliko ljudi koji su imali prilike upoznati i razgovarati s voditeljicom Nikolinom Pišek, čuli smo da su ju svi doživjeli kao vrlo ugodnu, pametnu i simpatičnu osobu, sve suprotno od onoga kakvom ju je javnosti pokušao prezentirati njen svekar Vitor Ristović poznatiji kao Miša Grof.

No, da sve ne bi ostalo samo na priči, pronašli smo i jedan zanimljiv dokaz. Naime, voditeljica je prije nekoliko godina snimljena u neobičnoj situaciji, a njena reakcija mnoge je tada iznenadila.

“Jeste vi Nikolina Pišek?”, zaustavio ju je muškarac s hodalicom, a voditeljica je odmah upitala može li mu pomoći. Muškarac je molio da voditeljica s njim napravi intervju kako bi prezentirao svoju udrugu za oboljele od sindroma koji napada živčani sustav.





Zamolio je Pišek da se rukuju, a ona je pružila ruku muškarcu. Dodala je kako se oko intervjua treba dogovoriti da svojim urednicima i dalje pozorno prateći što joj nepoznati čovjek ima za reći.

Muškarac je svo vrijeme voditeljici govorio da je lijepa, no u jednom trenutku ona je morala krenuti dalje svojim poslom, a tada je muškarac postao vrlo neugodan.

“Nikolina molim te, nemoj biti tako okrutna prema invalidima”, zavapio je muškarac dok ju je držao za ruku. Pišek je pokušala pojasniti da mora ići, no muškarac nije odustajao, te je je krenuo za njom. Bio je to trenutak kada se voditeljici upalio alarm te se pristojno pokušala udaljiti, no u tom trenu muškarac je pao na pod.

Ubrzo su se svi okupili oko njega, a voditeljica je otišla potražiti pomoć. Nekoliko trenutaka kasnije komičar Davor Jurkotić, koji je bio s njom, otkrio joj je da su joj ‘smjestili’, odnosno da se našla u skrivenoj kameri.

Iako je bila u šoku, Pišek je dobro podnijela spačku, a otkrila je i da je u stvarnom životu imala neugodno iskustvo s jednim invalidom, no nije željela ići u detalje.

Pogledajte!