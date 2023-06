Nikolina Pišek odgovorila na prijetnje obitelji Ristović: ‘Kad bi samo znali što ja imam za reći’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Nakon godinu dana od smrti supruga Vidoja Ristovića, voditeljica Nikolina Pišek odlučila je stati na kraj nagađanjima vezanima uz smrt njenog supruga. Sve je rekla voditeljici Tatjani Jurić u podcastu ‘Skip or Beep’, između ostalog i to da je Vidoje preminuo pored žene koja mu je bila ljubavnica.

Srpski mediji potom su donijeli detalje o tome što je navodno Vidojeva maserka rekla policiji, između ostaloga, navodno je priznala da su te noći imali seksualni odnos, nakon kojeg je on zaspao. Da nešto nije u redu, pišu, shvatila je kad je prestao hrkati.

Osim tih detalja, Pišek se susrela s novima napadima. Obrušio se na nju Miša Grof koji je zaprijetio navodnim dnevnikom s popisom njenih ljubavnika, ali i Borna Kotromanić, koja ni ranije nije bila blaga prema voditeljici.





“Iza mene su godine i godine treninga”

Pišek je sada u razgovoru za Scenu otkrila kako se osjeća, a dala je naslutiti kako ima još puno toga za reći i otkriti. Osvrnula se i na brojne komentare na društvenim mrežama koji je posljednjih dana spominju imenom.

“S godinama oglušiš na negativne komentare. Pojedinačni komentar nam možda i ne može ugroziti karijeru, ali neka hajka koja nam se može dogoditi, a ja sam ju preživjela – to zna biti stravično opasno. Ja kao ja se s tim jako dobro nosim, ne kažem da se svi dobro nose, ali ja da jer su iza mene godine i godine treninga. I to najgoreg mogućeg, ne bi vjerovali što sve čovjek može naučiti i preživjeti”, priznala je Pišek.









“Mene to ne dira, ako je maliciozno i usmjereno protiv mene s namjerom da mi našteti ili protiv meni nekih bližih, onda sam jako opasna”, kazala je kroz smijeh.

“Sve u svoje vrijeme”

Komentirala je i prijetnje koje je dobila od obitelji Ristović. “Ne bi vjerovali koliko me to ne dodiruje. Ne znam, neko vantjelesno iskustvo, kao da se događa nekom drugom. Znam da je to ljudima nepojmljivo jer dobivam stalno poruke – ‘kako možeš, bravo, izdrži, bit će sve dobro’… Živim to već godinu dana”, priznala je i dodala kako je puno napravila u posljednjih godinu dana, zbog čega je danas “čvršća, stabilnija i samouvjerenija”.







“Jao, kad bi svi samo znali koliko ja stvari još imam za reći… Sve u svoje vrijeme, ako do njega ikad dođe”, zaključila je Nikolina.