NIKAD PROVOKATIVNIJA DUA LIPA: Pjevačica se zahvalila na rođendanskim čestitkama nizom golišavih fotografija

Britanska pjevačica Dua Lipa slavi 27. rođendan, a tim je povodom na drušvenoj mreži objavila niz fotografija na kojima je pozirala oskudno odjevena i u poprilično provokativnim pozama ioduševila pratitelje zanosno figurom. Uz fotografije se zahvalila na rođendanskim čestitkama.

Pjevačica, koja ponosno ističe kosovske korijene, zablistala je u plavom minijaturnom bikiniju, dok je oko struka nosila pareo koji je malo toga uspio prikriti.

Dua Lipa rođena je u Londonu kao najstarije dijete Dukagjina i Anese Lipe, Albanaca s Kosova. Na svojim društvenim mrežama podijelila je objave kojima je navukla bijes dijela Srba.

Podsjećamo, na Dan neovisnosti napisala je: “13 godina. Nikad neću zaboraviti kako sam gledala to na televiziji dok sam živjela u Prištini. Nezaboravno… Ponosna sam na ono što smo postigli i na ono što ćemo tek napraviti”, napisala je no u komentarima je bilo onih koji su ostavili poruke poput “Kosovo je srce Srbije”, “Sramno”i “Kosovo je Srbija”, “Možeš sve uzeti, ali Kosovo će biti dio Srbije zauvijek”.

Krajem prošle godine jedna od uzvanica glamurozne dodjele nagrada za istaknuto vodstvo u organizaciji Atlantskog vijeća održane u Washingtonu bila je i bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Nakon formalnog dijela večeri družila se s pjevačicom. “Počašćena sam što sam upoznala izvanredne umjetnike i aktiviste, snažne glasove za slobodu i žene”, napisala je Grabar-Kitarović uz fotografiju na kojoj pozira s pjevačicom.

