Nika iz Zagreba pričala sa sudionicima zloglasnog Squid Gamea: ‘Tuširanje je bilo zanimljivo’

Autor: Nika Aurora Ključarić

U svijetu digitalnog streaminga, jedna serija je izronila kao prava senzacija, osvajajući srca gledatelja diljem svijeta. Riječ je o Netflixovu hitu “Squid Game“, koji je brzo postao sinonim za napetost i neočekivanu radnju. Ova korejska produkcija, koja seže duboko u ljudsku psihu, pruža neviđeni doživljaj, postavljajući nove standarde u svijetu serija.

Radnja “Squid Game” fokusira se na 456 ljudi koji se financijski bore u životu i stoga očajnički prihvaćaju poziv da sudjeluju u bizarnoj igri kako bi osvojili 4,56 milijuna dolara. Sudionici igre potom dolaze na tajanstveno mjesto gdje ih čeka niz smrtonosnih igara, sličnih dječjim igrama, ali s okrutnim i životno ozbiljnim posljedicama.

Nagrada: Vrtoglavih 4,56 milijuna dolara

Nakon velikog uspjeha i nakon što je serija pogledana 1,65 milijardi sati u prvih 28 dana emitiranja, odlučeno je kako će se napraviti stvarna replika te serije u obliku reality showa. 456 natjecatelja natjecalo se u showu “Squid Game: The Challenge” i borilo se za veliku nagradu od 4,56 milijuna dolara, ali u ovome slučaju nije bilo životno-ozbiljnih posljedica.

Britanci Amanda Taylor i Elliott Burgess došli su jako blizu osvajanja tog velikog iznosa. Od 456 natjecatelja, njih dvoje se plasiralo u polufinale i na kraju završili kao sedmo i osmoplasirani. U intervjuu za portal Zagreb.info, otkrili su nam kako je izgledao život u zatvorena četiri zida.

“Zaista sam voljela taj život u spavaonici. Spavala sam stvarno dobro. Ne znam koji je razlog tomu. Ali, ne znate koji je dan, ne znate koliko je sati. Probudite se i idete spavati. Ali zaista ostanete bez pojma o vremenu i prilično je nadrealno kako to utječe na vas. Sigurna sam da je i Elliottu bilo tako, ali mi bismo se vratili u spavaonice i rekli: ‘Idemo malo odrijemati’, jer samo hvataš san tamo gdje možeš.









‘Hrana je bila bez okusa…’

Hrana je bila vrlo blaga. Nema okusa, nema ničega. Završili smo gotovo s istom rotacijom od oko četiri jela. Dakle, nekako biste već znali što slijedi. Iako bi se to s vremena na vrijeme znalo malo promijeniti, ali bila su tri obroka dnevno”, rekla nam je Amanda, natjecateljica broj 19.

“Bilo je jednostavno nadrealno. Znate, ljudi koji su gledali seriju si misle: ‘Wow, ovo je nevjerojatno’, ali zapravo živjeti tamo tri tjedna je jedno nadrealno iskustvo. Jednostavno je teško razumjeti kako to sve izgleda dok to zapravo ne učinite i dok niste tamo”, komentirao je Elliott, natjecatelj broj 429.









Amanda kaže i kako je bilo mnogo upita oko toga jesu li imali mobitele unutra, a ona nam kaže kako nisu imali pristup ničemu.

“Potpuno si u toj igri i kao da ju živiš. Ta ogromna spavaonica koju ste vidjeli, mi smo tamo živjeli. I nemate pristup vanjskom svijetu. Nemate pristup svom telefonu. Nema onoga ‘joj, samo ću malo nazvati svoje doma i vidjeti kako je kod njih’. Nema ništa od toga. Ti stvarno živiš Squid Game.”

Drugačije kupaonice

Elliott nam je objasnio kako su izgledale kupaonice i tuševi. “Kupaonice su bile vrlo zanimljive. Svi su tuševi bili zatvoreni. Dakle, nitko nije hodao gol. Mislim, nikoga nisam vidio kako hoda okolo gol, ali tuševi su bili zatvoreni.

To je bilo poput nekih vrata u koje biste ušli, a onda biste se promijenili u toj kabini, tuširali biste se, oprali, a zatim se prebacili u svježu odjeću i izašli. Nije to bila situacija gdje je samo jedan tuš ili jedna kupaonica, to je bilo jako prostrano. Definitivno nije loše koliko je moglo biti. Rekao bih da nije najgore.”

Stakleni most kao najzahtjevnija igra

Izazov, odnosno igra, koja je najviše okupirao pozornost gledatelja, je ‘Glass Bridge challenge’, odnosno, stakleni most. Most se nalazi u dva reda i natjecatelji imaju 50-50 posto šansi da pogode koja je podloga staklena i prava, a koja je zamka i osigurava direktnu eliminaciju.

“To je bio jedan stvarno ogroman set. Jednostavno nevjerojatno. Nije to CGI ili nešto slično tome. To stvarno je set na kojemu smo mi stajali i igrali taj izazov. Jednostavno nevjerojatno”, govori nam Amanda.

“Bilo je nestvarno. To je definitivno bio najljepši set, ali i najstrašniji set, jer gledate taj most i vidite kako se on otvara… To je definitivno bio najstrašniji set od svih, i to se vidi i po reakcijama igrača kada svi kažu: ‘Wow’. To su bile stvarne reakcije! Stvarno… Rekao sam: ‘Ovo je bolesno! Što je ovo? Ovo je ludo!’. Stvarno, bilo je nestvarno”, kaže nam Elliott.

Stresno i nasilno okruženje

Iako su mnogi mislili da su eliminirani igrači propali kroz ta vrata, to su zapravo bili kaskaderi. “Moram reći da je cijela stvar, ne samo tijekom staklenog mosta, nego u cijelom showu, je naša sigurnost i mentalno zdravlje čuvano. Govorimo o Squid Gameu. Ako ste vidjeli originalnu seriju, onda znate koliko je to stresno i nasilno okruženje. Ali volio bih da sam mogao propasti kroz za vrata, ali ne da sam eliminiran”, kazao je Elliott kroz smijeh.

Povratak u drugu sezonu?

Iz Netflixa su poručili da su otvoreni za opciju vraćanja igrača iz prve sezone u drugu sezonu. Stoga smo ih upitali bi li voljeli ponoviti to iskustvo, a Elliott je kao iz stopa ispalio: “Apsolutno ne”, a onda je nastavio:

“Mislim da se to može gledati iz dva kuta. Stigli smo toliko daleko i da se nisam snašao tako dobro kao prvi put, bih bio stvarno živčan i ljut na sebe. Ali također, došli smo sada toliko daleko pa ako odemo ponovno, koje su šanse da ne bismo došli još bliže. Govorimo o top 3, govorimo o 4,56 milijuna dolara.”

“Ne znam, voljela bih izazov, ali da ne stignem dalje od ovoga do kuda sam sada došla, bila bih toliko živčana. Treba mi nešto novo sada”, rekla je za kraj Amanda, a što su nam još rekli pogledajte OVDJE.