‘NIJE UGODNO, ALI BIT ĆE’! Lana Jurčević moli za podršku: ‘Hvala svim psiholozima, liječnicima i vama koji odreagirate’

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević posljednjim je objavama na svom Instagram profilu zaintrigirala svoje pratitelje. Objavila je niz storyja u kojima je najavila nove životne izazove i velike promjene. Nije otkrila sve detalje, ali nije mogla suzdržati emocije, koje daju naslutiti da se radi o velikoj stvari za pjevačicu.

“Za nekoliko dana pokrećem jedan izazov za koji se nadam da ćete se i vi uključiti. Što anonimno, što javno. Ne samo što ćete kroz to postati bolja verzija sebe i toliko benefita dobiti kroz to, nego ćete možda motivirati i druge i promijeniti i svoj i nečiji život nabolje”, najavila je na početku i istaknula kako se radi o nečemu potpuno besplatnome. “Svi to imate kod kuće, nisu u pitanju nikakvi proizvodi, ništa ne treba plaćati.”, u tajanstvenome tonu je pojasnila.

‘Nije meni sve med i mlijeko, izludim i sebe i druge’

Izazov o kojemu još odlučno šuti mnogima je, kako kaže, promijenio život. Radi se o nečemu boljem od antidepresiva, a za sve koji joj se odluče pridružiti osmislit će i prigodne nagrade. “Je li ugodno? Nije, ali bit će. Je li izlaz iz zone komfora? Je. Je li za mentalno i fizičko zdravlje? O, da! Zamjenjuje li kavu i ima učinak antidepresiva? Da!” navela je i najavila pomicanje granica.





Jurčević je u jednoj od objava priznala da je ogromni perfekcionist, zbog čega često izludi sebe i ljude oko sebe te joj je potreba za balansom veća no ikad. “Moj život nije savršen, nije sve med i mlijeko. Treba čeličiti svoje mentalno zdravlje“, odlučno je rekla i dotakla se depresije i anksioznosti, od koje je i sama patila. Spomenula je i situacije u kojima joj srce lupa 130 puta u minuti, zbog čega su je više puta snimali, a nosila je i holter.

‘Vadim se iz crnih misli koje me obuzimaju’

Iako je Lana javnost s ovim upoznala prije nešto više od dva sata, već je zaprimila mnoge reakcije. Njih je također podijelila na svom Instagram profilu, uz pojedinačne zahvale pratiteljima, koji nestrpljivo čekaju saznati o čemu je točno riječ.

Neki su pratitelji odlučili pogađati o čemu se radi, nadajući se možda i nekoj nagradi za točan odgovor. “Hladan tuš”, “Plivanje tri puta tjedno”, “Ležanje u kadi s ledom”, “Jutarnje trčanje”, “Smijanje”, neki su od komentara, a li zasad Lana nije potvrdila ni jedan od ovih pokušaja.

Inače, pjevačica je u posljednje vrijeme poznata kao predvodnica „body positivity“ pokreta, sve glasnijih protivnica nametnutih standarda ljepote, a često progovara o važnosti i psihičkog i fizičkog zdravlja.