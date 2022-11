‘NIJE SE NIKAD ISPRIČAO…TAKAV JE PRGAV ČOVJEK’ Neda Ukraden otkrila kako se sukobila s Rajkom Dujmićem, Đorđe Novković je ‘poludio’ kad je čuo što je napravila

Pjevačica Neda Ukraden podigla je pravu buru objavom svoje autobiografske knjige ‘Zora je svanula‘ u kojoj je iznijela brojne sočne detalje iz bogate karijere. Među inima, dotakla se suradnje s pokojnima Rajkom Dujmićem i Đorđem Novkovićem.

Doznalo se kako je imala okršaj s Rajkom dok je nastajala pjesma ‘Zora je’ koja je kasnije postala veliki hit. Zbog njenih riječi, Rajko se toliko uvrijedio da je sa sobom odnio sve iz studija, aranžmane, matrice, zbog čega je Neda plakala jer nije znala kako će snimiti do kraja album.

Neda je išla u Ljubljanu kako bi snimili ploču, a Rajko je bio aranžer i producent svih pjesama te kompozitor. Dočekao je Nedu u studiju, a ona ga je pitala što će prvi snimiti.





“Kaj god, hajde onu Zora je”, odgovorio je Rajko, a Neda je zaključila da mu je ta pjesma bila bezveze. “Rekla sam meni se ta pjesma sviđa, a on mi odgovori “Koja pjesma od tri akorda?”. I ja uđem u studio, stavim slušalice, stanem pred mikrofon i pušta on meni matricu i ja ga pitam zašto je takva matrica i hoće li će biti još nešto snimljeno”, prisjetila se Neda.

Nakon što je Rajku rekla da joj se matrica ne sviđa, da joj zvuči praznjikavo i da smatra da ima pogrešan ritam, Rajku je prekipjelo.

“Molim, ne sviđa ti se pjesma, ne sviđa ti se aranžman? Hvala lijepo, ja odlazim iz ovog projekta i to bi bilo to”. rekao je Rajko. “Stisnuo čovjek gumb, premotao traku, zahvalio se kroz staklo i kazao “To bi bilo to od mene”. Ja u šoku, stojim iza zatvorenih vrata i vidim čovjek izlazi iz studija. Ja u čudu, šokirana počnem plakati”, piše Neda.

No tu njenim mukama nije bio kraj. Ubrzo ju je izgrdio autor pjesme ‘Zora je’ Đorđe Novković.

“Jao Nedo, je l’ si vidjela što si sad učinila?”, upitao ju je Novković, na što je Neda pokušala objasniti da smatra kako ima pravo glasa kada već ona treba otpevati tu pjesmu.’

“Odemo mi za Zagreb i ne znamo što ćemo sad. Nemamo pet pjesama, jer ovaj je odnio sve, aranžmane, matrice, sve… Poslije tri mjeseca razmišljanja, dilema, trilema, javljaju meni da je došao novi producent i da je snimio „Zora je” i da ću biti šokirana. Odem ja za Zagreb, počinjem pjevati i počinjem plakati”, ispričala je.









No bez obzira na incident s Rajkom, kasnije su nastavili surađivati. “Nije se nikad ispričao, on nije takav čovjek. Veliki je emotivac, ali je jednostavno takav je prgav čovjek, svoj. Mi smo poslije surađivali, on je mene obožavao. Nakon nesretnog rata i kad je prestala ta komunikacija, sreli smo i rekao mi je: “Znaš što stara, ja sam snimio s novom pjevačicom „Oči tvoje govore“, ali sam je tjerao stotinu puta da bar malo bude Neda Ukraden, ali nisam uspio. I zato si ti jedinstvena i zato se mi svađamo stalno”, otkrila je Ukraden.