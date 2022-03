‘NIJE ONA TAJ ĐIR’ Petar Dragojević u novom spotu pokazao predivnu suprugu, otkrio i da nije lako pristala!

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Petar Dragojević objavljuje novi singl “Samo jednom” u čijem će se spotu naći njegova predivna supruga Andrea. Ljubavna balada je dosad najdraža pjevaču, a u tome možda leži i razlog što je suprugu uspio nagovoriti da se pojavi u spotu.

“Vrlo jedna emotivna i lagana pjesma. Samo jednom zavoliš nekoga onako iskreno i jako, najjače. Tako da je poruka samo volite se, ljubite se i sve će doći lipo”, rekao je pjevač za In magazin.

View this post on Instagram A post shared by Petar Dragojevic (@petardragojevic.official)

Supruzi Andrei ovo je prvi ovakav angažman, no pjevač je smatrao da jedino s njom može dočarati tu ljubav o kojoj pjeva.

“Kako ću se ja ljubiti na spotu? I onda sam joj rekao, ajde mogla si ti glumiti – Ma šta ću ja glumiti, nisam ja za to. Onda je ovaj šta je snimao Slaven rekao, ma najbolje da ti žena glumi. I tako smo je uspjeli nagovoriti i evo super. Sve je to njoj naporno, ona ti nije taj đir, živi mirno, sad ima fakultet. Ona ti je laganini, oko djece i to je njoj najvažnije na svijetu”, priča Petar.

View this post on Instagram A post shared by Petar Dragojevic (@petardragojevic.official)









Ove godine Petar će nas iznenaditi još jednim singlom koji potpisuje njegov veliki prijatelj i kolega Alen Nižetić.

“Napokon da je i on počeo pisati, stvarno je dobro i baš sam zadovoljan. To je vrlo, vrlo mentalitet “Otvorenog prozora” takva pjesma, u tom stilu i lijepo plovi i baš sam zadovoljan. Ta pjesma će biti najava zapravo za kompletan opus od mojih 7-8 godina zadnjih šta sam radio”, priča.