NICOLAS CAGE DOBIO PRVO DIJETE SA RIKOM: Otkriven spol i neobično ime novorođenčeta

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Legendarni 58-godišnji glumac Nicolas Cage i njegova 27-godišnja supruga Riko Shibata dobili su prvo zajedničko dijete. Osoba zadužena za odnose s javnošću slavnog para otkrila je spol i ime djeteta.

Potvrđeno je da su majka i tek rođena djevojčica dobro, kao i da je malena dobila ime August Francesca Coppola Cage.



Inače, glumac je prije nekoliko mjeseci u intervju za strane medije otkrio da, ako dobije dječaka, odabrat će ime Akira Francesco, dok je djevojčicu planirao nazvati Lennon Augie.. To ime u konačnici malena nije dobila, no nije poznato koji je razlog promjene.

Nicolas Cage i Riko upoznali su se u Japanu dok je glumac snimao Prisoners of the Ghostland. Prošle godine odlučio je izgovoriti ‘sudbonosno da’ i to peti put.







Od 1995. do 2001. bio je u braku s Patriciom Arquette. Zatim se 2002. oženio s Lisom Marie Presley, a taj je brak potrajao samo tri mjeseca.

Njegova najduža veza je upravo ona s trećom bivšom suprugom. Cage je bio u braku od 2004. do 2016. godine s Alice Kim s kojom je dobio sina 2005. godine. Ima još jedno dijete – sina Westona iz veze s Christinom Fulton s kojom je bio 1988. godine.