‘NEZASITNA ŠTETOČINA’ Bivša maserka princa Andrewa otkrila njegov poseban fetiš: ‘To je trajalo i trajalo…’

Autor: T. Š.

Bivša masažna terapeutkinja princa Andrewa, vojvode od Yorka, koji se suočava sa tužbom sa seksualno iskorištavanje, otkrila je cijeli niz detalja o vremenu kad je radila za njega. Emma Gruenbaum (50) tvrdi kako je princ bio “nezasitna seksualna štetočina” koja je “htjela apsolutno više” dok ga je masirala.

“Uvijek je inzistirao na tome da bude gol, nosio je samo ručnik”, započela je Emma, koja je početkom 2005. radila kao terapeutkinja sportske masaže u klubu Wentworth u Surreyju.

Emmu je navodno nezasitnom princu preporučila upravo njegova bivša supruga Sarah Ferguson koja je bila zadovoljna njenom uslugom. Princa je Emma posjetila šesti puta u istoj godini, a prema onome što tvrdi da je doživjela, pamtit će te posjete za cijeli život.

“Primaš li ga u guzu?”

“Andrew je bio drugačiji, od samoga početka ponašao se kao nezasitna seksualna štetočina”, otkrila je.

“Dok sam namještala stol za masažu, iza sebe sam čula Andrewov glas kako mi govori: ‘Hej, lijepo dupe. Primaš li ga u guzu?’… Brzo sam se okrenula. Stajala sam uz stol za masažu, a on mi je bio nasuprot, vrlo blizu, preblizu. Odgovorila sam mu: ‘Je**no te se ne tiče’, a on me samo hladno pogledao i rekao: ‘Ne možeš tako razgovarati sa mnom’. Uzvratila sam mu: ‘Pa ne možeš ni ti tako razgovarati sa mnom!’.

Uvijek sam skretala pogled dok se penjao na stol i pazila da mu ručnik prekriva intimne dijelove. Dok sam ga masirala, stalno je govorio o analnom seksu i zbijao šale na tu temu. Ispitivao me kad sam zadnji put imala analni seks, to je trajalo i trajalo… Ponavljala sam mu da zašuti, ali brzo sam shvatila kako je njemu sasvim okej da se s njim priča kao da je nestašan školarac… Apsolutno sam osjećala da želi puno više od mene, to je bilo vrlo jasno. Uvijek bi me pitao želim li ostati poslije masaže, pogledati neki film”, mučno je prisjećanje Emme, koje prenosi Daily Mail.

Andrew je navodno preko svog ureda Emmi slao čekove i ceduljicu s komplimentima. Navodno nije htio imati posla s gotovinom.

Prinčev glasnogovornik nije želio komentirati Emmine navode.