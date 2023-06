Neven Ciganović o odlasku iz Lijepe Naše: ‘Sve opcije su otvorene’

Autor: Tea Šojat

Neven Ciganović je neizostavno ime domaće estradne scene, koje svakodnevno puni medijske stupce čak i onda kada samo ostavi jedan komentar na društvenoj mreži. Već godinama donosi razne emisije i priloge televizijskih magazina koje privlače veliku pažnju javnosti, a okušao se u glumi i pjevanju.

Nakon sudjelovanja u brojnim reality showovima poput “Parental Control”, “I Date My Mum”, “Celebrity Big Brother” i “Survivor” i bogate karijere u svijetu mode, Neven danas uživa u svojoj ulozi društvenog kroničara i voditelja vlastite emisije ‘U povjerenju by Neven Ciganović‘. Format je to u kojem ga nismo navikli gledati. Naime, već prvi gost mu je bio bivši predsjednik Stipe Mesić, iz kojeg je uspio izvući zanimljive ‘pikanterije’.

Iako je karijeru počeo graditi u inozemstvu, vratio se u domovinu, a razmišlja li danas o inozemnoj karijeri, otkrio nam je u razgovoru koji donosi odgovore na pitanja poput ‘hejta’ li Neven uistinu ili samo ‘trola’ javnim prostorom te koga i zašto nikad neće uzeti pod svoj ‘modni zub’.





*Sudjelovali ste u brojnim reality showovima, a jedan od njih bio je i Survivor za kojeg ste izjavili da vam je to najgore iskustvo u životu. Je li ostalo najgore?

Survivor mi je bilo najgore iskustvo koje sam proživio, ali samo dok sam bio na Kostariki. Čim sam se vratio u civilizaciju i kad sam gledao show na televiziji, to se promijenilo i postalo mi jedno od najboljih iskustava. Percepciju o showu sam totalno promijenio te sam iz perspektive od kuće sa sofe shvatio da ništa nije bilo tako teško koliko mi se činilo tamo.

Ali moram nadodati da ovaj današnji Survivor kojeg smo mogli pratiti kod nas na televiziji nema nikakve veze s onim u kojem sam ja sudjelovao. Ovo danas su kao neke sportske igre i natjecatelji non-stop nešto jedu, a kao gladni su. Oni su samo iscrpljeni jer cijeli dan snimaju jednu igru, jer sve moraju snimiti sa dva voditelja koji se ponavljaju.

*Manje je poznato da ste sudjelovali u showu ‘I Date My Mom’. O kakvom je showu riječ?

“Date my mom” je MTV-ev show u kojem sam morao ići na date sa tri različite mame od kojih me svaka od njih morala uvjeriti da izaberem njihovo dijete za svoj ‘date’. Svakoj sam trebao objasniti zašto sam nekog izabrao ili ne izabrao. Na kraju sam upoznao kandidate.

Osim tog showa snimio sam i ”Parental Control” vrlo sličnog sadržaja.









*Kakva vas iskustva vežu uz te showove?

Sa oba showa imam samo super iskustva sa snimanjima, jedino mi je bilo glup scenarij, jer tamo su svi realityji inscenirani. Interesantno je to što su mi dozvolili prekrojiti scenarij i ispalo je bolje nego su očekivali. Epizoda “Parental Controla” u kojoj sam ja bio je bila jedna od najgledanijih iz svih sezona.

*Započeli ste uspješnu karijeru van granica Lijepe Naše. Što je presudilo da ostanete u Hrvatskoj?









Da, prava riječ je ”započeo”, jer stvarno nakon ta dva showa sam ostao iznenađen da je nešto, meni banalno, izazvalo takvu pažnju da su mi se počeli javljati agenti da me zastupaju. U to vrijeme dobio sam ponudu da se vratim u Hrvatsku kako bi sudjelovao u VIP Big Brotheru, koji je neslavno propao, te mi je agent savjetovao da ponudu prihvatim jer se ipak radi o licenciranom showu poznatom u cijelom svijetu, te bi učešće u njemu bilo dobro za moj ‘acting’ CV. Vratio sam se zbog toga, ali je niz nepredviđenih stvari pošlo po zlu i tako sam ostao ovdje u nadi da ću opet otići nazad. No vrijeme samo proleti, a ja sam zapeo tu gdje jesam.

*Razmišljate li danas o odlasku?

Mislim da je sada možda i kasno za neku inozemnu karijeru, iako i danas dobivam pozive za gostovanja u raznim emisijama i showovima.

Kada bih se i odlučio da odem negdje to bi vjerojatno bilo samo kratkoročno dok traje snimanje, ali opet nikad se ne zna. Ja mislim da u meni postoji još puno neiskorištenog potencijala tako da je sve moguće i sve opcije su otvorene!

*Sjećate li se prijelomnog trenutka kada ste primijetili da ste počeli puniti medijske stupce i biti dio naše estradne scene?

Prijelomni trenutak je bio tamo negdje sredinom 90-ih. Tada se pojavilo puno novih lica, ja sam se uspio nekako istaknuti tako da sam jedan od rijetkih koji se uspio održati do danas, možda jer sam ja uvijek nudio novo lice, doslovno!

Vjerujem da je za to zaslužno to što si nisam dozvolio ostati ‘stuck in time’, trudio sam se uvijek ‘updejtati’.

*Što vas najviše zabavlja u tome što ste javna osoba, društveni kroničar, modni stilist?

Pa iskreno ja sam svjestan da sam javna osoba, ali nikad se nisam doživljavao nekim ”celebritijem”, uvijek sam bio čvrsto s obje noge na zemlji i trudio se biti pristupačan svima. Svako od mojih zanimanja mi je bilo zabavno u trenutku kad sam ga obavljao, kad mi više ne bi bilo zabavno odnosno kad sam osjetio da ne mogu dati sto posto sebe, tad sam najčešće odustajao i prebacivao se na nešto drugo. Tako se najlakše i održati u tom svijetu.

*Jeste li se ikada teško nosili s domaćom scenom?

Pa nisam se nikad teško nosio s našom scenom, jer iskreno naša scena je jako dosadna i sterilna. Ja sam se uvijek trudio da je malo ”začinim” pa da mi bude donekle probavljiva. Nema bog zna kakvih skandala ovdje, mi smo svi kao nešto fin narod, tako i kad se kod nas nešto događa po pitanju skandala to je sve vrlo jednostavno shendlati.

* Danas gotovo ni jedan vaš komentar na društvenim mrežama ne prolazi bez da o njima pišu čak i mediji. Što biste rekli, koji je recept vašeg uspjeha i prisustva na domaćoj estradnoj sceni?

Što se tiče mojih komentara, i mene nekad iznenadi kako oni dobro prolaze kod publike i medija. Posebno mi bude čudno kad mediji prenesu nešto za što sam, nakon što sam napisao, pomislio kako je glupo, a opet neki moj komentar na koji sam ”ponosan” prođe totalno nezapaženo.

Ne znam koji je recept za to, ali mislim da ekipa kuži da je poanta svakog mog komentara da nasmije ljude bez nekih zlih primjesa, jer se ne radi tu o nekom ‘hejtanju’ već o klasičnom trolanju.

*Poznati ste po vrlo oštrim komentarima zbog kojih ste ušli i u neke ‘javne ratove’. Postoji li na domaćoj sceni netko tko vam ipak možda smeta?

Kao što sam već rekao, nema hejta u mojim komentarima, tako da meni iskreno nitko ne smeta. Naprotiv ja sam baš sretan da postoje te neke pojave na našoj sceni, koje me inspiriraju za trolanje. Opet ću ponoviti, scena nam je jako dosadna i onda tako isplivaju neki likovi koji jednostavno traže pažnju i provociraju da ih komentiraš. Neki su spremni na to, dok se drugi pak ne znaju nositi sa tim.

*Što najčešće želite postići svojim komentarima?

S obzirom da komentare ostavljam stihijski ne razmišljam o tome da imaju neki određeni cilj osim onog primarnog, a to je zabaviti masu. Bude mi uvijek drago kad vidim da je neki moj komentar na nekog djelovao konstruktivno, a zna mi biti i žao onih koji komentar nisu razumjeli ili su ga sasvim krivo protumačili.

*Sjećate li se nekog koji je baš odjeknuo, a da vas i danas nasmije kad se sjetite?

Ja svoje komentare često kačim na svoje storyje ili statuse, i ponekad ‘poscroollam’ po tim starim storyjima, i zna se naći dosta onih koji me i danas nasmiju. Teško mi je izdvojiti neki posebno, ali su mi najdraži oni koje uputim sebi na vlastiti račun, kao tipa kad i sam uvidim sličnost sa Indirom, kao što me zabavljaju i moji komentari na ove subotnje ”klečavce”.

*Za koga bi rekli da je po pitanju vaše modne kritike najosjetljiviji?

Bilo je jako puno ljudi koji su reagirali na moju modnu kritiku, jedni su me blokirali dok se drugi prave kao da ih nije dotaklo. Ali čekaju priliku da mi to spočitaju kad me vide. Sve kao kroz neku šalu ali vidim da ih je cimnulo.

*Postoji li osoba na domaćoj estradi koju se ne bi usudili komentirati?

Naravno da ne postoji osoba koju ne bih komentirao, ali postoje jedino osobe koje ”ne smijem” komentirati jer bi tada izazvao salvu hejterskih komentara na moj račun a pri tome ne mislim klasične priglupe i plitke komentare koji me ne dotiču, već one pomalo ozbiljne prijetnje.

*Nakon brojnih televizijskih angažmana, ‘skrasili’ ste se u vlastitoj emisiji na Večernji TV, reakcije su vrlo pozitivne.

Sretan sam da sam dobio priliku za autorsku emisiju i drago mi je da su kritike pozitivne iako se tek ufuravam u jedan potpuno novi format za mene i iz emisije u emisiju sam sve opušteniji.

*Koga biste jako željeli dovesti u emisiju i koje bi teme ‘pretresli’?

Imam želju ugostiti svaku javnu osobu koja me je blokirala na svojim društvenim mrežama, volio bih s njima riješiti problem koji one imaju sa mnom javno pred kamerama. Moram priznati da me to jako rajca.

A volio bih ugostiti i neke osobe iz regije koje su puno više sklone skandalima. Te osobe su mi naročito inspirativne.

*Što gledatelji mogu očekivati u emisiji, jesu li sve teme otvorene?

Volio bih reći da su sve teme otvorene, ali sa svojim timom smo dogovorili da ćemo držati jedan određeni nivo koji smo dostigli s dosadašnjim gostima te nećemo zalaziti u neke ‘trash’ krajnosti. Ali gledatelji mogu očekivati puno različitih gostiju iz svih sfera javnog života. Do sad sam ugostio vrlo zanimljive ljude. I sama ideja da ja vodim razgovor sa Mesićem i Šerbedžijom je sama po sebi već pomalo kontroverzna.

*Hoćete li ovo ljeto uživati na našoj obali ili planirate putovanje na neku dalju destinaciju?

Iskreno, nisam se ni okrenuo a ljeto je već došlo. Nisam pravio nikakve planove za ljetovanje, ali mislim da će biti neka kombinacija vikendom domaća obala, ali se nadam i da ću otići odmoriti negdje gdje se mogu opustiti i gdje me ljudi ne prepoznaju.

*Možemo li očekivati neki vrući materijal na društvenim mrežama i koga vodite sa sobom?

Da li će biti ”vrućeg” materijala na mojim društvenim mrežama to sve ovisi gdje ću na kraju završiti. Pripremio se jesam, smršavio sam 10 kila, a počeo sam redovitije ići u teretanu. A što se tiče pratnje to pak ovisi s kim ću na kraju završiti i tu su sve opcije otvorene.