‘NEMA TU MJESTA ČUDIMA, POSVUDA NEMIR RUGA SE…’ Božićna pjesma, kakvu niste očekivali, upravo je puštena u eter

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Zvjezdan Ružić, naš nagrađivani pijanist i skladatelj, svojim solističkim projektom “Pianotron” ne prestaje iznenađivati. Za ove nas je blagdane odlučio počastiti hrvatskom obradom pjesme “I Heard the Bells on Christmas Day“. Riječ je o božićnoj pjesmi američke grupe Casting Crowns, koju su napisali inspirirani jednim humanim događajem u nehumanim uvjetima Prvog svjetskog rata.

“Prije dvije godine sam čuo ovu pjesmu i od tada ju želim obraditi na našem jeziku. Inspirirala me priča koja stoji iza same pjesme. Bilo je to na Badnjak 1914. godine, padao je snijeg, po čitavoj dužini njemačke fronte vidjela su se svjetla. Britanci su bili uvjereni da se Nijemci spremaju za napad. Odjednom se čula pjesma, njemački vojnici pjevali su ‘Stille Nacht’, dok su se polako približavali britanskoj vojsci. Britanska je vojska krenula prema njemačkoj pjevajući svoje božićne pjesme. Niti jedan metak te noći nije bio ispaljen. Vojnici su se čitavu noć družili i jedni drugima aplaudirali na pjevanje. Pjesma nosi važnu poruku, koju želim podijeliti jer i dalje vjerujem da dobro na kraju pobjeđuje i da je, koliko god se trenutno drugačije činilo, na Zemlji moguć mir. Jer rat je rat, tu nema pobjednika niti pravednika. Svi gube. A ljubav je jedina pobjeda, jedini spas”, navodi Zvjezdan.

Nakon prošlogodišnje suradnje s našom divom Josipom Lisac, jednim od najvećih hrvatskih živućih pjesnika – Lukom Paljetkom te svjetski poznatim Harlem Gospel Choirom iz New Yorka, Ružić se odlučio ujediniti s još jednim velikim imenom glazbene scene, Tonyjem Cetinskim. Od prvoga trena uvjeren da je Tony upravo taj “glas” koji će najbolje prenijeti njegovu poruku svijetu. Kasnije se pjesmi pridružio i Zbor Mihovil iz Splita koji je svojim glasovima zaokružio cijelu priču.





“Tony Cetinski je bio prva osoba na koju sam pomislio. Osjećao sam da će upravo on najljepše prenijeti tako snažnu poruku pjesme. Na moju veliku radost, odmah je prepoznao moju priču i prihvatio suradnju. Nastalo je nešto toliko lijepo. Možda čak i malo ljepše od onog što sam posljednje dvije godine zamišljao. Jedva čekam čuti vaše reakcije!”

Za sada je pjesma dostupna na YouTubeu u obliku videa s tekstom, a već 6. prosinca izlazi i službeni videospot, koji će, kao i dosadašnji Ružićevi videouratci, zasigurno biti maestralan.

Ovo nije samo još jedna “božićna pjesma”, ona ostaje tu tijekom cijele godine, potičući nas da budemo svjetlo u, ovom ponekad izgubljenom, svijetu.