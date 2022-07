‘NE VIDI DALJE OD SVOJE MRŽNJE’ Sudac donio odluku, Angelina Jolie se dugo za ovo borila

Nakon što su se razveli, Angelina Jolie i Brad Pitt godinama se vuku po sudovima, što zbog djece, što zbog zajedničke imovine i poslova. Jednu od borbi koju vode odnosi se na njihovu vinariju Chateau Miraval u kojoj su se vjenčali 2014. godine, a sad je Angelina zadala novi ‘udarac’ svom bivšem suprugu.

Naime, par je kupio tvrtku za proizvodnju rosea 2008. godine te su se preselili u dvorac pored vinograda u Provansi. Pitt je stravstveno krenuo u sav posao s vinom, počeo graditi zgrade i terene, no čim su se razišli, Jolie je prodala svoj udio udio u proizvodnji gigantu alkoholnih pića Stoliju što je pokrenulo mrežu tužbi u SAD-u, Francuskoj i Luksemburgu između Pitta, Jolie, njihovih tvrtki i raznih poslovnih partnera.

Upravo se zbog vinarije u petak u Los Angelesu na sudu odlučivalo o zahtjevu Angeline Jolie, koju je Pitt navodno odbio ispuniti. Riječ je o dokumentima i korespodenciji koju nije htio dati Jolie i njenom timu na uvid. Sudac je odlučio da ih Pitt i njegovi partneri moraju predati suparničkoj strani te odlučio da s time ne mogu čak ni čekati dok se ne žale na odluku.





Izvori bliski poslovanju Angeline Jolie komentirali su za Page Six da Pitt sve to radi iz mržnje prema bivšoj supruzi i majci njihove djece. “Svako razumno ljudsko biće bilo bi sretno da Stoli bude partner u njihovu poslu. Imaju vrhunski marketing i distribuciju. On jednostavno ne vidi dalje od svoje mržnje prema Jolie”, rekli su.

S druge strane, izvor blizak Pittu naveo je kako je glumac posao sa Stolijem odbio još dok je bio u braku s glumicom. Uz to, smatraju da bi glumci trebali zadržati čitav projekt te ga sačuvati za djecu, jer njegova vrijednost raste. Predstavnici obiju strana odbili su svaki komentar.

