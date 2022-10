‘NE BIH ŽELIO S TOBOM PATITI!’ Zaiskrilo u žiriju, Martina odbrusila Davoru: ‘Nije me čak ni briga što ćeš reći’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

P prvi put u novoj sezoni showa Supertalent uspjelo je dobro zaiskriti među članovima žirija i to nakon nastupa 17-godišnjeg Luke Kolenka, čija je izvedba podijelila žiri, a on završio u suzama.

”U crvki sam počeo pjevati. Prvo sam počeo pisati psalme, inače pišem i na njemačkom i na engleskom. I onda sam počeo pisati ljubavne pjesme, pop balade. Cure su te koje inspiriraju, i to one posebne, najčešće moram upoznati osobu i onda zavrijede da napišem pjesmu. Kako su moji roditelji radili, mene je do 4. godine, pazila baka, ona je bila jako religiozna. U nekim neizvjesnim situacijama, uvijek se pomolim Bogu. Definitivno moj odnos s Bogom je sačuvan. Ja ću se truditi biti poput svoje bake”, ispričao je uvodno Luka koji se predstavio autorskom pjesmom.





”Jako mi se sviđa to da ti slušaš sebe i što po tome pišeš pjesme, ali može se dogoditi problem, da malo pretjeramo u tom izvođenju i da se desi da od tih emocija mi nju ne čujemo i ne osjetimo”, rekao mu je Fabijan, između ostalog.

“Naprosto izgorio”

”Ne mogu reći da razumijem tvoju patnju, ali razumijem da je tebi to ok, da ti je to inspiracija za pjesme. Meni ovo što si izveo, ono ne bih želio to slušati, odnosno ne bih želio s tobom patiti”, rekao je Davor.

”Naprosto tvoja izvedba je bila malo ‘too much’, moraš malo smiriti doživljaj, malo si se preunio, previše drame, empatije, emocija i naprosto si izgorio u želji da preneseš dobru izvedbu”, komentirala je Maja, a onda je red došao na Martinu.

”Mene je vrlo često na pozornici pojela emocija. Strast bi me preuzela do te mjere da ako je nešto bilo teško ili patnički, ja bih počela fizički plakati i meni bi se grlo zatvorilo. Iznimno sam sretna da Luka ne pripada većinski generaciji djece i mladih koji su izgubili širinu palete osjećaja. Ovo je sad jedan ozbiljan problem današnjeg vremena, fakat se ne šalim, a to je da klinci imaju isti izraz lica imaju i kad su sretni i kad su tužni. Luka je jedan mali slatki vanzemaljac koji se ne srami pokazati emocije. Emocije su ključ života. Molim vas, imajte na umu da i mi kao emisija možda imamo priliku poslati poruku i klinicima i generaciji da se ne treba sramiti onoga što jesmo”, poručila je Martina što je rasplakalo Luku.

A onda je krenulo glasanje. Martina je Luki dala prolaz, a Fabijan koji je bio nesiguran na kraju se također odlučio za ”da” zbog Martinine poruke. No, Maja baš i nije bila na njihovoj strani te je rekla Luki da joj je njegovo “stenjanje išlo abnormalno na živce”.

”Fabijane, slomili su te publika i Martina. Dam se kladit da si mislio reći ne, sto posto. I sad ja znam, sad sam nervozna, jer se slomio”, komentirala je Maja i rekla Martini: “I dobro je, dobro je, imaš utjecaj na njega”, pa se opet obratilaFabijanu: “I slomila te publika jer si mekan, mlad. “I sad će ostat da sam ti ja presudila, a fakat sam ti mislila reći ne”, rekla je Maja Luki, a onda se opet obratila Martini: “A sad će ispast da si mladunče okrenula u korist i da sam sad ja nekom emotivnom, divnom čovjeku danas prekinula san”, rekla je Maja, između ostalog, koja je u konačnici Luki dala ‘da’.









Davor je potom i iznio potpuno suprotno mišljenje Martinonom. ”Ja Martina isto poznajem mlađu generaciju, ne živiš samo ti s mlađom generacijom. Slažem se da ljudi trebaju pokazivati emocije, ali se ne slažem da svi trebaju plakati i biti nesretno zaljubljeni i stenjati. Sviđa mi se kako sviraš, ali ne kako pjevaš”, zaključio je Davor.

”Nije me čak ni briga što ćeš reći, ali ti samo bacam protuargumente , ovo se zove konstruktivan razgovor”, dobacila je Martina Davoru na njegov komentar, a i on je njoj odgovorio.

”Ovo se zove upadanje i nepristojnost”, zaključio je Davor, a Luka je unatoč ovoj raspravi dobio prolaz za polufinale sa tri ‘da’.