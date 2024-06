Naš najtrofejniji veslač čeka drugo dijete, otkrio reakciju kćeri Mare: ‘Već priča o tome’

Autor: T.Š.

U iščekivanju Olimpijskih igara, naš najtrofejniji veslač Damir Martin vrijeme krati i iščekivanjem drugog djeteta, koje bi trebalo biti rođeno na kraju natjecanja. Dvostruki svjetski i europski prvak u svojoj kolekciji ima olimpijsko srebro i broncu, a želja je upotpuniti ju zlatom ovog ljeta u Parizu.

”Svakako sam uzbuđen što krajem devetog mjeseca dobivamo prinovu, dolazi još jedna curka među nas, tako da će biti još jedno zanimljivo razdoblje nakon Olimpijskih igara!” otkrio je u razgovoru za In magazin.

”Još malo nespavanja. Šalio sam se da se Mara priključila pripremama sad za ove Olimpijske igre jer kao na treninzima veslačkim ću radit samo na snazi jer doma radim izdržljivost”, rekao je kroz smijeh.

“Uživjela se u ulogu starije seke”

Dvogodišnja Mara veseli se sestrici iako će s njom možda morati dijeliti rođendan. ”Sad već onako, ne znam, gasi svjetlo u našoj spavaćoj sobi i kaže ”laku noć seka”, već priča o tome, uživjela se u ulogu starije seke, kaže ja ću je učiti puzati, ja ću puzati s njom, i onda ona krene puzati tako da je smiješno i veselo.”Upravo su Mara i supruga Ivana njegova najveća podrška i najglasnije navijačice. ”Okupljaju ekipu iz zgrade da navijaju svi zajedno, skupe se iza u parku i otvore laptop i onda navijaju svi zajedno. To mi je nekako uvijek slika na zagrijavanju prije same utrke da me još više pobudi i motivira”, otkrio je.

Zadnji put za In magazin, rekao je da su mu ovo zadnje Olimpijske igre za koje se priprema. ”Zadnje ozbiljne na kojima mislim napraviti stvarno najveći rezultat i da to bude kruna karijere. Možda trenutno tako pričam, kasnije će biti moto važno je nastupiti ili sudjelovati!” zaključio je Damir Martin.