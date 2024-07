Nakon što je otkrila da joj karijera stoji na mjestu, počele se širiti snimke Albine u zboru

Autor: T.Š.

Prije tri godine mlada Splićanka Albina Grčić izborila je pobjedu na Dori s pjesmom ”Tick Tock” te je Hrvatsku predstavljala na Euroviziji. Mnogi su tada bili oduševljeni mladom pjevačicom, predviđali joj blistavu karijeru, no onako kako su neki očekivali da će ista napredovati, pa i sama pjevačica, to se ipak nije dogodilo.

Pjevačica je nedavno otkrila kako joj u karijeri baš i ne cvjetaju ruže, a spas bi se mogao naći u bendu Magazin, ukoliko ju Tonči Huljić pozove kao zamjenu Andrei Šušnjari, koja je odlučila uploviti u solo vode nakon gotovo čitave karijere provedene u Magazinu.

Sada su se društvenim mrežama počele dijeliti snimke na kojima se vidi kako je Albina i dalje aktivna u crkvenom zboru u Splitu. Uspoređujući ranije svoj angažman u crkvenom bendu s karijerom pop pjevačice, u razgovoru za IN Magazin je istaknula kako ju to posebno ispunjava.

“Zapravo, ne bih rekla da su to nastupi, to je više kao sudjelovanje na misi, ali kroz nešto što nas ispunjava, sve nas mlade koji smo dio tog benda. Mi smo kroz taj bend uspjeli spojiti ovo moderno vrijeme, moderne glazbene standarde s duhovnim”, rekla je Albina.

“Imate tradicionalni crkveni zbor, a mi smo bili misa za mlade u tom mladom duhu i stvarno smo okupljali veliki broj mladih ljudi. I dan-danas znam pročitati komentar ‘Joj, ja tu malu znam iz crkve sv. Petra’ i stvarno mi bude drago, moram priznati”, zaključila je pjevačica.

Albina je nedavno u intervjuu za Story potvrdila kako, iako joj poslovno ruže ne cvjetaju, u privatnom životu sve je opet na svome mjestu. Pjevačica ponovno ljubi. Riječ je i sinjskom nogometašu Marko Čovi. “Jedino što mogu otkriti je da sam sretna i zadovoljna i to je najbitnije”, poručila je pjevačica.









Osvrnula se na medije i razne natpise o njezinoj vezi, ali i o karijeri. Kaže da ovo ljeto nema najavljenih koncerata. “Ma ne smeta me to jer svatko tu radi svoj posao. Ja bih osobno voljela da se mediji fokusiraju na neke druge stvari, ali trenutno nemaju na što drugo. Generalno bih voljela pokazati ljudima da nisam tu zbog stvari iz privatnog života, nego zbog ovog muzičkog dijela. Ali kažem – ne smeta me, ljudi su znatiželjni, vole pročitati takve stvari. Ja prva”, rekla je pjevačica.









Inače, Albina trenutno pjeva u crkvenom zboru VIS Veritas aeterna. Nalazi se u spotovima duhovnih pjesama “Slava Bogu na visini” i “Svet”, ali i na Facebook objavama psalama i njihovih pjesama, a ovih su dana snimke posebno privukle pažnju javnosti.