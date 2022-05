Nakon šokantne emisije, oglasila se Olivera: ‘Ako sam realna i iskrena, to ne znači da sam bi*ch’

Nakon što je Toni Šćulac odabrao Stankicu kao djevojku s kojom želi biti, ostale kandidatkinje su u posebnoj emisiji showa “Gospodin Savršeni” vidjele puno toga jedna o drugoj što nisu znale do kraja showa. Bilo je tu puno neslaganja, a neke kandidatkinje odlučile su reći sve što im je na duši. Među prvima koja je ‘bez dlake na jeziku’ komentirala kandidatkinje bila je Olivera Matijević.

Na svom Instagram profilu komentirala je posljednju emisiju, a dotakla se i kritika na svoj račun. Najprije je izjavila da ona nikad nije čula da neka lijepa i uspješna žena o drugoj ženi priča loše. “Ako sam realna i iskrena, to ne znači da sam ‘bitch’, komentirala je Olivera kritike koje je primila na račun svog ponašanja, odnosno komentara na druge djevojke.

Zatim je na red došla tema Only Fansa zbog čega se posvađala sa Ksenijom. “Nikad nisam rekla da sam protiv Only Fansa, ali sam rekla da ja to nikad neću napraviti i nikad ne bih”, započela je Olivera.





“Olivera je sve zaradila sa svojih deset je*enih prstiju!”

“Ja sam netko tko radi od svoje šesnaeste godine, netko tko zarađuje svoj novac, netko tko plaća sama svoje račune, netko tko sve što ima, ali sve, je zaradila sa svojih deset je*enih prstiju i nitko, ali nitko, ne može reći da mi je nešto poklonio, kupio ili platio, tako da si sve te priče možete zabiti znate di, jer Olivera Matijević radi, ne sjedi u kući, nema kriminalce oko sebe, nema frajere oko sebe, nema menagere…Puna mi je kapa kad čujem kako je ona to zaradila!”, oštro je uputila kritiku Kseniji.

Dotakla se i spomena da je ”debela” i ”puna silikona”. “Olivera nikad nije imala silikone. Imam filere u ustima i to je jedino što sam stavljala”, pojasnila je.









“Olivera je debela. Da, i?”

Ipak, najveću pažnju privukla je osvrtom na svoju težinu te je primila brojne poruke podrške. “Olivera je debela. Da, i? Jesam vama nešto ukrala? Jesam ubila čovjeka? Jesam ratni zločinac zbog toga? Jel’ vi znate zašto je netko debeo, koliko je ljudi na svijetu koji imaju problem s kilažom i od kud vama pravo da ismijavate i bilo što kažete? Moje je legitimno pravo da mogu izgledati kako želim! Tko će mi to zabranit’! Tko mi može to zabranit?”, komentirala je, između ostalog, Olivera.