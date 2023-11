Nakon prekida, ‘oprao’ Stankicu: ‘Da zadnji čujem za svatove, pa molim te’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Nakon što se doznalo da su Toni Šćulac i Stankica Stojanović, par koji se upoznao i razvio ljubav u RTL-ovom showu ”Gospodin Savršeni”, prekinuli, Stankica je podigla prašinu fotografijom na kojoj su svi uočili prsten, vrlo nalik zaručničkom.

Nije dugo trebalo da znatiželjni pratitelji direktno od Stankice pokušaju izvući informaciju je li na pomolu vjenčanje s nekim novim odabranikom ili je možda pala velika pomirba s Tonijem.





Reakcija na komentar prijatelja

“Treba li se ovo čestitati? Ja samo to vidim od noktiju i leđa”, “Meni upadaju samo nokti i prsten u oko”, “I lijepi prsten na urednim noktima”, “Na drugoj slici mi je upečatljiv prsten koji me podsjeća na zaručnički. Lijep je u svakom slučaju”, pokušavali su doznati pratitelji nešto više, no bez uspjeha. Stankica na komentare nije reagirala, sve do komentara svog prijatelja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Stanka Stojanović (@stankicas)

“Kad si u made in Chaina”

“Je li ja to zadnji da čujem da se svatovi spremaju, i to da mi Instagram kaže…pa molim te”, napisao joj je Drago Gverić, a Stankica mu je odgovorila: “Kad si u made in Chaina”. Oboje su stavili niz emotikona koji ‘plaču od smijeha’ i time jasno dali do znanja da su se samo našalili sa cijelom situacijom, no pratitelji su i dalje nastavili sa sumnjom da će Stankica uistinu uskoro biti nečija supruga.

“Auuuuu jedva čekam vidjeti tu vjenčanicu“, komentirala je jedna pratiteljica uzbuđeno.









Inače, Stankica je otkrila kako je nakon prekida s Tonijem definitivno odabrala Banja Luku za život, no preselila se u malo veći stan, jer je, kako je pojasnila za Story, željela investirati u životni prostor kakav želi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Stanka Stojanović (@stankicas)









Otkrila je tada i kako je s Tonijem u “odličnom, prijateljskom odnosu”, no on na ovu objavu nije reagirao ni ‘lajkom’.