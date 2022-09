‘NAJTEŽI PERIOD’ Srpska transrodna pjevačica nakon priznanja da je spavala s hrvatskim nogometašima progovorila o svojoj djeci: ‘Najteže mi je biti odvojena od njih’

Electra Elite, srpska transrodna pjevačica koja je priznala da se u Švicarskoj bavi prostitucijom, progovorila je o svom privatnom životu. Žao joj je što djecu ne viđa češće te je otkrila u kakvim je odnosima s bivšom suprugom.

‘Nikad se ne miješam u izbor partnera svoje djece. Sin je još mali, ima 17 godina, to je ono vrijeme, već je počeo raditi, u Švicarskoj je to obavezno, ide tri dana u školu, a dva dana na posao. Već ima svoju plaću, tamo je sve drugačije, nije kao ovdje! Tko želi živjeti, mora raditi. Kći je već neko vrijeme u dužoj vezi, godinu i pol dana je s dečkom i ja se u to ne miješam.

Prošla sam svašta u životu, ne želim da uči na mojim greškama, već mora nekad i sama malo udariti glavom u zid kako bi naučila neke stvari. Jako sam ponosna kao roditelj, stvorila sam divnu djecu i bez trunke mržnje prema drugima, puni su ljubavi… Što drugo čovjek može poželjeti? To je bogatstvo, a ne ove marke koje šetamo. Biti čovjek je najteže u životu’, prenosi Kurir.





Pjevačica se osvrnula na odnos s bivšom suprugom za kojeg kaže da je idealan te priznaje da kontaktiraju skoro svaki dan.

‘Najteži period u životu mi je sigurno razvod. Svima je dobro poznato da bivša supruga i ja imamo odličan odnos, samo danas smo se čuli već 25 puta. Ali to je ono odvajanje od našeg zajedničkog doma, iako sam se ja preselila samo pet minuta od tog stana, ali znate onaj osjećaj kada niste s djecom… Tad vam nitko ne može pomoći, nego vi to sami morate izvući iz svoje osobne psihologije. Ne može vam pomoći ni doktor, ni psiholog, ni psihijatar’, izjavila je u emisiji ‘Premijera’.









Electra Elite u Srbiji je jako popularna, a njezine pjesme na streaming platformama imaju milijunske preglede. No, glavna zarada ove ekscentrične pjevačice dolazi od prostituiranja.

Nedavno je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju priznala da joj se među klijentima nalaze dva oženjena hrvatska nogometaša.

‘Znate ih, dosta ih znate. Ne priča se, nego dolaze kod prostitutki. To im je najveća zanimacija – da troše pare na prostitutke. Baš imam dva hrvatska nogometaša koja dolaze fiksno kod mene u Švicarsku. Ne želim pričati o imenima jer su oženjeni’, tvrdi Electra.