NAJSLAĐE FOTOGRAFIJE DOSAD? Maja Šuput raznježila pratitelje Bloomovim novim izdanjem: ‘Dugo nisam vidjela ovako slatko dijete’

Autor: Dnevno.hr/K.V.

Bloom će u ožujku proslaviti svoj drugi rođendan, no on je već tolika zvijezda da zasjeni i svoju majku Maju. Otkako se rodio, Bloom je okupio nevjerojatan broj obožavatelja, koji raste iz dana u dan. Nije to ni čudo, s obzirom da nas Maja svakodnevno rastapa s preslatkim fotografijama svog sinčića.

Obožavatelje je posebno raznježilo njegovo božićno izdanje, kada je u crvenom kompletiću razigrano “pozirao” pred drvcem i među silnim poklonima. Ovoga puta Maja mu je odjenula novo božićno ruho, a Bloom je još jednom oduševio Majinu ogromnu publiku na Instagramu.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

Bloom je osvanuo kao mali sob, a predivne fotografije nastale su među silnim plišanim medvjedićima. “Ljubav mamina”, napisala je Maja u objavi, a silni komentari ispunjeni su srcima. “Simpatičan, smiješan i pozira kao veliki”, “Jao, kako je sladak”, “Med medeni, nisam dugo vidjela ovako slatko dijete”, “Presladak je”, nižu se komentari.

Koliko obitelj uživa u blagdanskim danima, svjedoči niz Majinih objava. Osim što je mnogima raznježila svoje pratitelje, jedna je objava posebno nasmijala mnoge.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)









Među silnim poklonima, Blooma je na Božić razveselio i dječji automobil, kojega vozi kao veliki. Maja je objavila snimku u kojoj se punim gasom zaletio u božićno drvce. Ne zna se je li napravio veću štetu, ali mnoge je nasmijao i prikupio gotovo 20 tisuća lajkova.

Na samome početku 2023. godine, obitelj planira odmor na Mauricijusu, a svi se veselimo novim Bloomovim nestašlucima.