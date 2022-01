‘NAJPOZNATIJI SVJETSKI SILOVATELJ MALOLJETNICA’ Vedrana Rudan se okomila na princa, nazvala ga ‘propalicom’

Autor: Š. P.

Situacija u kojoj se našao tenisač Novak Đoković i dalje je glavna tema kolumni spisateljice Vedrane Rudan. U novoj, nazvanoj “Commonwealth of Australia” zaključuje: “Đokoviću, da si princ, silovatelj djevojčica, premijer kriminalac ili premijer koji se preko leša sportaša bori za novi mandat svi bi ti putovi bili otvoreni, sve bi ti vize bile valjane”.

“Što mene smeta u ovoj priči? Najprije činjenice. Je li se Đoković cijepio dva puta? Nije. Je li Commonwealth of Australia inzistirala da nitko u to leglo demokracije ne smije kročiti nogom ako nije dva puta cijepljen „određenim cjepivom“? Jest. Je li Commonwealth of Australia sama sebi skočila u usta i pustila Đokovića u krilo svoje iako nije poštovao ono u što se Commonwealth zaklinje otkako su nam Kinezi ili dragi bog uvalili koronu? Jest”; piše Rudan.

“Zašto naglašavam da se Australija zove Commonwealth of Australia? Važno je. Šefica toga nečega što trenutno urla o demokraciji i poštivanju zakona je Elizabeta Druga. Ta gospođa, neki je nazivaju najmoćnijom ženom na svijetu, ima sina Andrewa koji je već jako dugo najpoznatiji svjetski silovatelj maloljetnica”, dodaje.

“Jesu li se ikad šefovi Australije oglasili na tu temu? Princ Andrew, umjesto da svoje dane provodi na robiji u tamnici sa sebi sličnima, sjedi u dvorcu i čeka Australian Open. Ludi engleski premijer Johnson nedavno je svoj brlog uredio lovom koju mu je poklonio tamošnji tajkun. Pitanje svih pitanja glasi, je li se Johnson ponaša poput ‘Balkanca’ ili se mi ‘Balkanci’, kad smo najgori, ponašamo poput Johnsona?”, pita se Rudan u novoj kolumni.

“Mislite da ova dvojica propalica nemaju nikakve veze s Đokovićem? Imaju, imaju. Za zapadnjake je Đoković divljak kome treba pokazati što demokracija jest. Lopini i silovatelju ništa ne treba ni pokazati ni dokazati. Oni vrlo dobro znaju da između njihove demokracije i fašizma razlike nema”, zaključuje spisateljica.