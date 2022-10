‘NAJPOPULARNIJI TRENER MEĐU SLAVNIM HRVATICAMA’ Fit Medo otkrio kakve treninge voli Jelena Rozga i svoj životni san

Najpoznatiji fitness trener slavnih Ante Burazin, poznat i kao Fit Medo, u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju otkrio je detalje o svom svakodnevnom, hvalevrijednom radu, kojim pomaže brojnim Hrvaticama i Hrvatima, a nerijetko su među njima i slavne osobe, poput Anamarije Asanović i Fani Čapalije. Istaknuo je što mu je najizazovnije u tom specifičnom radu s ljudima, podijelio nekoliko savjeta, a otkrio je poneke detalje suradnje s Jelenom Rozgom.

“Trener prije svega mora biti odličan psiholog. Dosta razgovaram sa svojim klijentima, slušam ih, savjetujem, jer nekad je potrebna samo lijepa riječ da se osobu motivira”, kazao je dodavši da se u toj “psihologiji” već usavršio i odmah može prepoznati hoće li klijent biti strpljiv ili će brzo odustati. “Najizazovnije je postići to da klijent počne percipirati trening kao nešto što mu je sastavni dio dana, nešto što čini za sebe i svoje zdravlje. Ponosan sam i kad vidim kako polako odbacuju loše prehrambene navike i okreću se zdravijim izborima”, podijelio je s čitateljima i zaključio da je vrlo bitno da se trener i klijent ne vežu puno: “Svaki klijent dođe i ode. I to je u redu, to je posao.”



Kada je riječ o treningu sa ženama, u prvom planu su vježbe za stražnjicu, jer to je upravo što ih većina želi. I dok se neke plaše da će drugim vježbama postati bodybuilderice, drugima je jedino važno izgledati poput poznatih supermodela i za to će učiniti baš sve. Na tom ih putu uvijek bodri: “Idemo napravit od tvoga tijela najbolje što možemo. Gisele i Heidi su cijeli život u treningu i u režimu prehrane, a mojim klijenticama je teško pojmiti količinu posvećenosti koja je potrebna da bi se do toga došlo.”

Takvih je klijentica sve više, što je, kako tvrdi Fit Medo, uobičajeno u eri društvenih mreža, ali muškarci su ipak ti koji su mnogo nerealniji: “Često bi u mjesec dana htjeli doći do ogromnih mišića. Fitnes je putovanje na duge staze, to treba biti životni stil, a s time dolaze i rezultati.”

Ante se u svojoj mladosti borio s kilogramima, ali manjkom, što je utjecalo na njegovo samopouzdanje. “U ranijoj mladosti imao sam 67 kilograma na visinu od 192 cm, što je izrazito malo, s obzirom na to da danas imam 95 kilograma. Nije da ja nisam jeo, jeo sam, ali nedovoljno za moju visinu i premalo proteinskih namirnica”, prisjetio se jednom prilikom.









Unatoč tim uspomenama, ne krije oduševljenje na spomen showa “Život na vagi”: “Biti trener “Života na vagi” je moj životni san! Slobodno stavite ovo u naslov, pošaljimo poruku u svemir, možda se i ostvari!”