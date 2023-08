Na popisu završio i Thompsonov mega hit: Pitali smo Chat GPT koje su najbolje hrvatske pjesme, evo liste

Autor: Barbara Grgić

Umjetna inteligencija iz dana u dan sve više napreduje, a napreduje li ili nazaduje njen glazbeni ukus, odlučili smo provjeriti i sami.

Chat GPT program je koji je svojim funkcijama, ali i dosjetljivim odgovorima oduševio mnoge korisnike diljem svijeta. Oduševio je i nas odgovorom na pitanje o deset najboljih hrvatskih pjesama svih vremena. Ipak, u nekim je slučajevima malo “pobrkao lončiće” i zamijenio autore i pjesme.

Dakako, uz popis pjesama zatražili smo i argumente, a cijelu prepisku s umjetnom inteligencijom donosimo u nastavku.





“Razumijem da tražite popis top 10 hrvatskih pjesama svih vremena s mojim argumentima. Iako glazbeni ukusi mogu biti subjektivni, evo popisa 10 hrvatskih pjesama koje su ostavile veliki utjecaj na glazbenu scenu, oblikovale kulturu i imaju širok raspon slušatelja. Za svaku pjesmu pružit ću kratak argument o njezinom utjecaju i značaju”, opravdao se Chat GPT već na samom početku.

Oliver Dragojević – ‘Molitva za Magdalenu’

“Ova emotivna balada Olivera Dragojevića ističe se svojim dubokim tekstom i izvrsnom izvedbom. ‘Molitva za Magdalenu’ postala je simbol ljubavi i nostalgije te je pridobila generacije slušatelja”, tvrdi Chat GPT.

Ivo Robić – ‘Pjevam danju, pjevam noću’

“Ivo Robić je legendarni hrvatski pjevač čija je pjesma “Pjevam danju, pjevam noću” postala klasik. Nježan glas i zarazna melodija čine ovu pjesmu neizostavnim dijelom hrvatske glazbene baštine”, riječi su umjetne inteligencije. Ipak, pjesma koju je navela nije pjesma Ive Robića, već veliki hit Zdravka Čolića.









Tereza Kesovija – ‘Pismo moja’

“Ova pjesma istaknula je izuzetan vokal Tereze Kesovije i postala je simbol ženskog izražavanja ljubavi. Njezina snažna interpretacija i emotivna dubina ostavili su neizbrisiv trag”, tvrdi Chat GPT. No, legendarna pjevačica u svom opusu uopće nema pjesmu naziva “Pismo moja”, već “Pismo”, dok bi se “Pismo moja” mogla odnositi na svevremenski hit Olivera Dragojevića.









Bijelo Dugme – ‘Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac’

“Bijelo Dugme je revolucioniralo hrvatsku rock scenu, a ova pjesma odražava njihovu karakterističnu kombinaciju rocka i etno elemenata. Ona je ikonična za njihovu kreativnost i utjecaj”, tvrdi AI.

Gibonni – ‘Cesarica’

“‘Cesarica’ je suvremena pjesma koja je postala klasična balada. Gibonni je spojio moderni zvuk s tekstom inspiriranim poezijom Tina Ujevića, stvarajući pjesmu koja dotiče dušu”, piše Chat GPT.

Čini se da je i u ovom slučaju umjetna inteligenciija nešto pobrkala. “Cesarica” je, kao i u prethodnom slučaju, jedna od najpoznatijih pjesama Olivera Dragojevića, no – istina – napisao ju je upravo Gibonni, a jednom je prilikom i otkrio kako je nastala.

“Zdenka Runjića sam upoznao ranije, na Splitskom festivalu 1990. godine, a kada sam čuo da pokreće Melodije hrvatskog Jadrana, ponudio sam mu dvije pjesme koje sam napisao. Jedna je bila ‘Cesarica’, a druga ‘Dobri ljudi’. Zdenko me pitao koja mi je draža, koju bih sam radije izvodio… Odgovorio sam bez razmišljanja: ‘Dobri ljudi’. Bolja je za mene sto puta od ove druge’. Zdenko je pristao da ja pjevam ‘Dobre ljude’, a za ‘Cesaricu’ je kazao kako mu se čini da bi se mogla svidjeti Oliveru. Nadao sam se da hoće… Sutradan sam otišao do Olivera doma, on je čuo ‘Cesaricu’, svidjela mu se, a ja sam kemijskom na komadu papira ispisao tekst. Ostavio sam ga na klaviru, a nas smo dvojica sjeli u dnevnom boravku, ćakulali i pili vino… Nismo ni vidjeli da je njegov pas Luna za to vrijeme prožvakao papir s tekstom pjesme. Jedva sam je ponovno napisao po sjećanju”, rekao je jednom prilikom Gibonni.

Thompson – ‘Bojna Čavoglave’

“Iako kontroverzan, Marko Perković Thompson je ostavio traga u hrvatskoj glazbenoj povijesti. “Bojna Čavoglave” postala je svojevrsna himna domoljublja i nacionalnog ponosa”, napisao je Chat GPT.

Valja napomenuti kako Chat GPT gotovo svaki put kada je u pitanju Perković naglašava kako je riječ o “kontroverznom” pjevaču te daje svoje argumente.

Arsen Dedić – ‘Moderato cantabile’

“Arsen Dedić je jedan od najvažnijih tekstopisaca i izvođača u hrvatskoj glazbi. ‘Moderato cantabile’ je pjesma koja ističe njegovu poeziju i glazbeni talent”, tvrdi umjetna inteligencija.

Severina – ‘Moja štikla’

“Severina je popularna izvođačica koja je s “Moja štikla” donijela energičan pop zvuk s dozom humora. Pjesma je postala hit i ostavila je pečat na modernu glazbenu scenu”, piše AI o pjesmi s kojom je Severina predstavljala Hrvatsku na Eurosongu 2006. godine.

Parni Valjak – ‘Sjaj u tami’

Ponovno miješanje izvođača događa se i na primjeru Parnog Valjka.

“Parni Valjak je klasik hrvatskog rocka, a “Sjaj u tami” je pjesma koja oslikava njihovu karakterističnu glazbenu sliku i dublje tekstualne slojeve”, tvrdi AI, a ustvari se radi o pjesmi grupe Dorian Gray iz 1983. godine.

Dino Dvornik – ‘Ti si mi u krvi’

“Dino Dvornik je poznat po svojoj unikatnoj glazbenoj fuziji. ‘Ti si mi u krvi’ je energična pjesma koja predstavlja njegovu glazbenu raznolikost i nasljeđe”, piše nam Chat, ne znajući da je “Ti si mi u krvi” zapravo romantična balada koja se, kada je riječ o nasljeđu, može pripisati jedino Zdravku Čoliću, odnosno Korneliju Kovaču, koji mu je pjesmu i napisao.

Za sami kraj, Chat GPT navodi kako “ovaj popis obuhvaća razne žanrove i epohe hrvatske glazbe te svaka od ovih pjesama ima svoj poseban razlog zašto je postala važna u glazbenoj povijesti Hrvatske”.

Umjetna inteligencija je dobra, ali izgleda – još uvijek – ne toliko dobra.