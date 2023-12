Muškarac zapjevao supruzi koja je poginula uz Kobea Bryanta, otkrio što mu je zadnje rekla

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Društvenim mrežama širi se emotivan nastup Matta Mausera u popularnom showu America’s Got Talent, pjevača koji je izgubio suprugu Christinu u istoj helikopterskoj nesreći u kojoj je poginuo Kobe Bryant.

Christina je bila Bryantova pomoćna trenerica u timu Mamba, košarkaškom timu mladih djevojaka u kojemu je igrala Gianna Bryant. Bryant, poznata superzvijezda Lakersa, njegova 13-godišnja kći Gianna, Christina i još pet osoba poginuli su u padu helikoptera 26. siječnja 2020.

“Da je bilo po mom, imao bih svoju ženu”

“Znate da je bilo po mom, imao bih svoju ženu i podržavao bih je, ali to se nije dogodilo”, rekao je Mauser sucima te dodao: “Bila je teška godina, ali evo me.” Naime, njegova žena dobila je ponudu od Brynta koju nikako nije htjela propustiti, a on ju je podržao u ostvarenju njenih snova.

Tijekom predintervjua s voditeljem emisije “America’s Got Talent” Terryjem Crewsom, glazbenik je otkrio da mu je supruga bila najveća podrška.

“Prije 26. siječnja ja i Christina smo živjeli životom iz snova”, rekao je Mauser koji se nakon tragedije usredotočio na njihovo troje djece. “Ona bi željela da naša djeca imaju sretne živote”, rekao je pjevač.









“Posljednje što mi je…”

“Bila je jedno vrlo skromno, moćno, lijepo ljudsko biće”, rekao je Mauser, otkrivajući da su bili u braku 15 godina. “Kad je tog dana otišla, poljubila me i rekla, ‘Volim te’. To je bilo posljednje što mi je žena rekla. Cijeli ti se život promijeni u sekundi.”

Matt je otpjevao pjesmu “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” Phila Collinsa, dok su ga njegova djeca bodrila u pozadini, vidno ganuta onime što je njihov otac otpjevao, ali i izgovorio.

Žiri je komentirao kako je njegova emocija prošla ravno kroz njih i sva četiri suca, Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara i Heidi Klum ustali su se kako bi mu zapljeskali nakon nastupa.









Pronaći radost i ostvariti snove

Mauser je glavni pjevač rock grupe Tijuana Dogs, a također je nastupao u tribute bendu Franka Sinatre, a za kraj je uputio dirljivu poruku dok su ga u pozadini slušala njegova djeca.

“Želio bih biti siguran da moja djeca vide da, unatoč tuzi kroz koju smo prošli ove godine, ta tuga neće definirati tko smo mi kao obitelj”, rekao je Mauser nakon nastupa. “I da moja djeca vide da moramo pronaći radost u životu i da moramo nastaviti. Ako ovo na bilo koji način može pomoći mojoj djeci da ostvare svoje snove, onda ću to prihvatiti.”