MRAČNE TAJNE BLIZANKI IZ HEFNEROVE VILE: ‘Rekao nam je da ga zovemo tata, kao da je vrag bio u meni’

Autor: T. Š.

Karissa Shannon (32) pozvana je živjeti u kuću Hugha Hefnera zajedno sa svojom sestrom blizankom Kristinom, kada su obje bile vrlo mlade. Danas djevojke tvrde da nisu ni slutile da se iza djedice u svilenoj pidžami i papučicama i crvenom ogrtaču, krije osoba koja će prema njihovim riječima, nakon što im ponudi čitavi svijet, ubrzo pokazati svoje pravilo lice – čovjeka kojemu su plijen mlade i atraktivne djevojke, prema kojima se ponaša kao da ih posjeduje.

U razgovoru za Mirror djevojke su iznijele cijeli niz bizarnih detalja iz života u zloglasnoj vili, a navode kako zbog emocionalne patnje i trauma planiraju tužiti Playboy.

View this post on Instagram A post shared by Karissa Shannon (@karissashannon1)

Namamljene na 19. rođendan

Kako tvrde, sve je započelo na njihov 19. rođendan kad su prvi put namamljene na seks s Hefom. Krenulo je s alkoholom u jednom klubu, potom marihuanom, a u vili im je dao pidžame i ‘quaaludes’, drogu koju je običavao davati djevojkama, nakon čega bi imao odnose s njima. Govorio bi im da će se tako lakše riješiti tjeskobe.

Metakvalon (Qualledes) bila je jedna od najpopularnijih droga disko scene, a mogla se dobiti na recept kao lijek za nesanicu. Koristio se kao rekreakcijska droga zato što je mogao proizvesti intenzivno stanje euforije nakon prvotnih 15 minuta snenosti. I Bill Cosby je priznao da ih je davao mladim ženama s kojima je želio spavati.









View this post on Instagram A post shared by Karissa Shannon (@karissashannon1)









Tu noć ležali su u krevetu, a Hefner ih nije prestajao dodirivati čekajući da droga počne djelovati. Tražio ih je i da ga zovu tata. “Neprestano nas je držao dok smo ležale pored njega. Rekao nam je da ga zovemo tata”, izjavila je Karrisa. S Hefnerom su djevojke ostale do 5 ujutro, da bi odmah po odlasku zaključile da je on “vrag crne duše”.

“Kao da je vrag bio u meni”

No, to je bio tek ‘početak’ problema. Karrisa se te 2009. godine pripremala na operaciju povećanja grudi, koju joj je trebao platiti Hefner. No, nakon što je odradila pretrage, doznala je da je trudna. Nije željela da itko sazna kako nosi njegovo dijete. “Samo sam se htjela riješiti toga što je prije moguće”, kazala je. “Bila sam zgrožena svojim tijelom i osjećala sam se kao da je izvanzemaljac u mom trbuhu. Kao da je vrag bio u meni. Nisam htjela da itko zna da nosim dijete 83-godišnjeg muškarca”, iskreno je rekla Karissa.

View this post on Instagram A post shared by Karissa Shannon (@karissashannon1)

Njena sestra pronašla je kliniku u L.A-u te je smislila plan. Djevojke su se odlučile praviti da idu u kupnju, kako bi se riješile Hefovog osiguranja. Nakon što ih je osiguranje ostavilo ispred trgovačkog centra, Kristina je nazvala prijatelja koji ih je potom odvezao u kliniku. Nitko nije znao što su taj dan učinile.

View this post on Instagram A post shared by Karissa Shannon (@karissashannon1)

PTSP-i i depresija nakon života u ‘zlatnom kavezu’

Inače, djevojke su izjavile i da su sudjelovale u nezaštićenom grupnom seksu uz puno droge i alkohola, kao i da su oboljele od PTSP-a i depresije zbog svega što su proživjele u zloglasnoj vili. Primjerice, Hefner je provodio nešto što je, prema njihovim riječima, zvao HMF uhićenje. Naime, u vili su postojala određena pravila koja su djevojke morale poštivati. Ukoliko bi neko pravilo prekršile, šest stražara odvelo bi ih u njihovu sobu od kamo ih nisu puštali.