‘MORALA SAM SE ODVOJITI OD PRIJATELJA I OBITELJI’: Kantautorica Đana vjeruje u svoj snažan vokal, sjećate li je se?

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što je objavljeno svih 18 pjesama koje će se 11. veljače u Opaticiji natjecati u finalu Dore 2023. Mnoga lica su poznata, no ima i nekih javnosti manje poznatih izvođača.

Među njima je i kantautorica Đana, jedna od pet predstavnika Croaia Recordsa, koja vjeruje u snagu svog vokala te se predstavlja pjesmom “Free Fallin“.

Đana je sve sama napravila za svoju pjesmu "Free Fallin'" kojom će pokušati osvojiti svoje mjesto na Eurosongu, a otkriva da je pjesmu napisana kada su njome kolale snažne emocije.





“Pjesmu sam napisala u fazi prelaska iz Splita u Zagreb. Morala sam se osamostaliti, odvojiti od prijatelja i obitelji pa mi je najlakše te emocije bilo izraziti kroz pjesmu”, pojasnila je Đana i otkrila o čemu pjesma govori.

“Pjesma govori o radu na sebi, ali za svakoga može imati različito značenje i to je čini posebnom.”

Đani ovo nije prvi put da se natječe na Dori, no otkrila je da ipak postoji razlika.

Drago mi je da je pjesma došla u ruke višestrukog pobjednika Dore, Branimira Mihaljevića, a on je ovdje stvarno napravio čudo i oživio pjesmu. Veselim se ovoj Dori jer, za razliku od one 2020. na kojoj sam prvo nastupila, mislim da sam ovaj puta puno spremnija i samouvjerenija", objasnila je Đana.









Osim Đane, Croatia Records imat će još četiri predstavnika: Damir Kedžo izvest će pjesmu “Angels and Demons”, Meri Andraković će rasplesati publiku s “Bye Bye Blonde”, The Splitters će nastupiti s pjesmom “Lost and Found”, a Top of the Pop ft. Mario 5Reković odvest će nas na “Putovanje”.