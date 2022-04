Momčilo razveselio Marka Grubnića poklonom, pažnju privukla vaza s uzorcima stražnjice i peni*a

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Poznati stilist Marko Grubnić na svom se Instagram profilu pohvalio poklonom svog partnera Momčića Gurovića, no najveću pažnju privukla je neobična vaza sa cvijećem.

Nije cvijeće to koje je privuklo pažnju, već vaza koja sadrži neuobičajene oblike za vaze. Naime, na njoj su vidljivi oblici koji prikazuju intimne dijelove tijela – stražnjicu, grudi i penise.

Marko se zahvalio partneru na poklonu, dajući do znanja da nije mogao pogriješiti sa Cartierom. Na jednoj fotografiji može se vidjeti kako stilist na jednoj ruci nosi sat, drugoj narukvicu dok u rukama drži prsten, pa je za pretpostaviti kako je upravo to bio poklon.

“Vaza je top”, “Znači k*r*ina”, komentirali su pratitelji vazu, no nije poznato je li i ona bila dio poklona.

Inače, Marko i Momčilo u vezi su od sredine 2019. godine, a na pitanje kad će biti vjenčanje, Marko je početkom ove godine za InMagazin dao intrigantan odgovor, koji je dao naslutiti da se vjenčanje možda već i dogodilo.

“Imao sam situaciju sa svojim zarukama i to je bilo lijepo, ali nije mi se svidjela situacija nakon zaruka, ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali su i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodni što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi. Ne znam što čekate, možda je to već učinjeno. Sve je moguće, ja sam vrlo vješt. Treba postaviti granicu jer kad si javna osoba ljudi misle da si javno dobro pa sam si dao za pravo zadržati za sebe neke intimne stvari o svojem životu”, zaključio je.