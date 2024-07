Momčilo Otašević i Jelena Perčin pred važnim dogovorom: Glumac otkrio čemu se nada

Autor: M.T.

Dok su mnogi ljetni mjeseci posvetili odmoru, glumac Momčilo Otašević odlučio je provesti ljeto radno, čekajući svjetsku premijeru filma “Šalša” u kojem tumači glavnu ulogu. Naime, pulska Arena bila je ispunjena smijehom i pljeskom prilikom dočeka zombi komedije “Šalša”. Film se natječe za Zlatnu arenu, a premijera filma održana je na 71. Pulskom filmskom festival.

“Dok film prvi put ne zaigra pred publikom, dok ne dobije tu povratnu informaciju gledatelja, nikada čovjek zapravo nije sto posto siguran što je napravio. Nadam se da smo uspjeli u našim dobrim namjerama i da ćemo zadovoljiti vaša očekivanja”, rekao je redatelj Žarković uoči premijere, prenosi 24sata.

Ova horor komedija, u kojoj Otašević glumi vječnog studenta mađarskog jezika, donosi uzbudljive trenutke na filmsku scenu. Momčilo Otašević opisuje svog lika kao “kukavca”, nespretnog i zbunjenog studenta. “Kako film ide dalje, njegov lik se razvija na neočekivan način”, kaže glumac, prenosi In magazin. Snimanje ove horor komedije bilo je izazovno i zahtjevno, a Otašević ga opisuje kao “vruće, krvavo i puno znoja”. Iako je hvalio redatelja Dražena Žarkovića, priznao je da snimanje u bunkerima i na brdima nije bilo nimalo jednostavno. “Tipa u jednom snimajućem danu, pet, šest kilometara, da je bilo trčanja, kad sabereš sve. To su ono, za mene bili napori, nadljuski, ali bilo je, bilo je strašno zabavno”, prisjeća se Otašević, prenosi In magazin.

Posebni projekti i suradnje

Osim filmskih angažmana, Momčilo je trenutno zauzet snimanjem serije “U dobru i zlu”, s čijeg je seta izravno došao u Pulu. Otkrio je kako se veseli novoj ulozi budući da je napokon, nakon nekoliko godina, dobio ulogu negativca. “Napokon igram negativca, čovjeka iz sjene. Nazvao sam ga veselim sociopatom”, objašnjava glumac. Rad na ovoj ulozi pruža mu priliku da istražuje nove dimenzije glume i da se trudi da svaki lik bude jedinstven.

Momčilo Otašević svaku seriju voli na svoj način, ali posebna mu je ostala serija “Kud puklo da puklo”. Također, izdvojio je suradnju s Goranom Bogdanom kao posebno dragocjenu. “Sa Gogom, zato što smo igrali u jednom filmu istu ulogu, i nismo se sreli, al smo se tada upoznali i sve od tada traje naše prijateljstvo i sve i kad sam dolazio u Zagreb, mi se Gogo našao. Nismo nikad direktno igrali, a trebali smo dva puta, ako ne i tri i evo još se nije dogodilo”, kaže Otašević, prenosi In magazin.









Osim premijere filma “Šalša”, Otaševića očekuju i brojne predstave u Crnoj Gori. Ipak, nada se da će pronaći barem nekoliko dana za odmor sa svojom djecom Mašom i Jakšom, koje je dobio u braku s bivšom suprugom Jelenom Perčin s kojom će se morati dogovoriti oko spomenutog odmora, kojeg neće imati puno, ističe glumac. Mnogim bivšim supružnicima dogovori vezano za viđanje djece pa tako i samu podjelu godišnjih odmora ili praznika često teško padaju, a kod nekih dolazi i do većih trzavica, no glumac nije komentirao ima li problema oko takvih dogovora s bivšom suprugom.