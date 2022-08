‘MOJ SEBASTIAN, MOJ MICEK SE JAKO UZNEMIRIO’ Bivša supruga Daniela Popovića se poslije 25 godina na velik korak

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Iako često odmah nakon razvoda žene vraćaju svoje djevojačko prezime, to nije učinila bivša supruga Daniela Popovića. Razloga je bilo više, najbolje to znaju oni koji se nađu u takvoj situaciji, no nakon 25 godina odlučila ga je promijeniti.

Bivša manekenka i vrlo uspješna modna agentica Sanja Bjedov Popović svoje ime ionako nije gradila na prezimenu bivšeg supruga, stoga i ne čudi što se odlučila na ovu promjenu.

Detalje koraka koji je uznemirio njenog sina otkrila je za IN Magazin, a progovorila je i o svom odnosu s bivšim suprugom i njegovom suprugom Sašom.

“Moram mu objasniti da ne prestajem biti njegova mama”

Kako je navela, njena djeca su punoljetni ljudi zbog čega više nema potrebe da nosi dva prezimena, a djevojačko je, kaže, tu jer ne isključuje mogućnost da će se ponovno udati i dodati neko drugo prezime. Ova promjena nije najbolje sjela Sebastianu, kojemu je Sanja pomagala pronaći ženu u showu “Ženim sina?” koji je nedavno počeo s emitiranjem na Novoj TV.

”Moj Sebastian, moj micek se jako uznemirio pri pomisli da se nas dvoje ne prezivamo jednako i da netko ne bi znao da je on moj sin, a ja njegova mama. Sad mu moram nekako objasniti da ja ne prestajem biti njegova mama i da nisam ništa manje njegova mama , ako ne nosim prezime od njegovog oca.”, rekla je.









Daniel i Sanja u braku su dobili sina Sebastiana i kćer Isabellu, a oboje su danas odrasli ljudi koji njeguju odnos sa oba roditelja. Sanja se odlično slaže s Danielom s kojim zna popiti piće ili otići na ručak kada on boravi u Zagrebu, baš kao i sa njegovom suprugom.