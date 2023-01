‘MOJ OTAC JE UBIO ČOVJEKA ZBOG DUGA’ Nepoznati detalji života regionalnog pjevača: ‘Najteže su mi pala pisma’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Srpski pjevač Milan Stanković koji je 2010. godine na Eurosongu u Oslu pjevao “Balkan, Balkan, Balkan, ovo je Balkan”, odnosno pjesmu “Ovo je Balkan” koju je napisao Goran Bregović, privukao je pažnju medija šuškanjima da se ima namjeru zarediti, kao i da se odlučio povući iz javnog života. Nedavno se u Srbiju vratio iz Grčke, gdje je neko vrijeme proveo pomažući u pravoslavnom samostanu.

Naime, njegov otac Goran je nedugo nakon njegovog rođenja ubio kolegu s posla prije više od 30 godina, zbog čega je osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. Poslije pet godina služenja zatvorske kazne je preminuo što je u pjevaču pobudilo veliku sumnju.

Obitelji je javljeno da je poginuo u padu sa skele, no oni u to nikad nisu povjerovali, već su uvjereni da je riječ o krvnoj osveti i da je zapravo ubijen, iako za to nikad nisu dobili nikakav dokaz.

“Imao sam samo pet mjeseci kada je moj otac otišao u zatvor. Zato ga se i ne sjećam, ali kroz glavu mi prolaze slike iz posjeta. Nikada nisam imao osjećaj da imam tatu, već nekog tetka kojeg sam povremeno viđao. Moj otac je zbog nekog duga ubio izvjesnog čovjeka s kojim je radio u pekari. Poslije pet i pol godina saopćili su nam da je pao sa skele i poginuo, ali ne vjerujem u to. Mislim da se radi o krvnoj osveti’, otkrio je svojevremeno Stanković i opisao kako je izgledalo njegovo odrastanje bez oca.

“Ne znam kakav bih bio da sam rastao uz oca, ali oduvijek sam se osjećao inferiorno. Kada bih u društvu rekao da nemam tatu, izazvao bih sažaljenje. Kao da sam ja kriv što je to tako. Najteže su mi pala pisma koja je slao iz zatvora. Jednom sam ih slučajno našao i bio sam potpuno izgubljen. Znao sam da ga ne mogu vratiti. Osjetio sam koliko mu je svako pismo drugačije, u nekim se prepoznavao očaj, ponekad optimizam. Mama me je, usprkos svemu, uzdržavala i borila se za mene i sestru. Radila je u trafici, peglala, čistila po kućama. Često je i pozajmljivala novac’, izjavio je Milan prije više od deset godina.