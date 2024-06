Mladen Grdović o bolnom gubitku: ‘On mi je bio oslonac, imali smo velike planove’

Autor: T.Š.

Zadarski kantautor i pjevač Mladen Grdović u glazbi je od malih nogu. Svoj uspjeh pripisuje ponajprije ocu koji ga je upisao u glazbenu školu, ali i trudu i vlastitom talentu. Kao autor brojnih tekstova i glazbe te interpretator odnio je pobjedu na nizu festivala na kojima je sudjelovao, a sudjelovao je na njih četrdesetak. Njegovi albumi prodani su u više od 2,5 milijuna primjeraka, a i danas u 66. godini radi i stvara.

1970-ih svirao je u kultnom zadarskom rock-sastavu Šaka glazbe, a s Tomislavom Ivčićem nastupao je kao Duo Pegla. Duo Pegla izdao je kazetu koja je doživjela nevjerojatan uspjeh, a Mladen se prisjetio na koji način je pokojni Ivčić obilježio njegov život.

Upitan je li danas sretan čovjek, Mladen Grdović je ranije u intervjuu za 7dnevno istaknuo: “Pa nitko ne može biti najsretniji na svijetu, ne znam što da ima. Kad si bio dijete, bio si sretan, kad su došle srednje godine, bio si sretan sretan, a što idemo dalje, sve smo nesretniji. Bar mi tako izgleda. Je li to godine nose ili što, ne znam, ali ne damo se, idemo naprijed, idemo dalje”.

“Kad si mlad, puno ti znači”

Kako se bližila tužna obljetnica, 30 godina od smrti Tomislava Ivčića, koji je puno značio za Grdovićevu karijeru, glazbenik se prisjetio njihovog odnosa, ali i bolnog gubitka.

“Tomislav je već studirao u Zagrebu, imao je ispred mene dvije ploče. Stalno je govorio moraš doći u Zagreb, a meni se nije dalo odmah i na kraju sam se zaljubio u taj naš glavni grad. Uvijek smo radili s klavirom, a moja najveća uspješnica s njime je Duo Pegla. Mene smo držali u tajnosti. Blizu 500 tisuća u ono vrijeme smo prodali. Kod njega sam spavao četiri godine, ali sam uvijek nekako patio za Dalmacijom. Onda sam odlučio – kada dođe peti mjesec, selim se u Dalmaciju, kad završi ljeto, tamo negdje 1. l0., krećem za Zagreb. Jer se radilo, uhvatio je rat, radili smo bezbroj koncerata. Mi bismo se sami strpali u kombi, ja, Tereza, Maja Blagdan… i išli raditi”, komentirao je Grdović i otkrio što mu se posebno urezalo u sjećanje.









“Tomislav je bio stariji od mene sedam godina, a kad si mlad, puno ti znači da je netko stariji sedam godina. Ja sam bio izdao dva albuma, “Bacit ću mandolinu”, bila je zlatna ploča, i “Odlazim”, a Tomislav je odmah rekao Đorđu Novkoviću: “Moraš ga nagovoriti da dođe u Zagreb”. Te četiri godine kod njega bile su moj pokretač, iako sam pjevao odmalena. On mi je bio oslonac u Zagrebu. Ja u Zagrebu nisam imao nikoga. Što se dogodi na kraju? Samo stvaranje. On je na nesreću svih poginuo. Imali smo velike planove, a što je on sve planirao – to ne znam. Samo znam da sam gledao šest mjeseci u plafon i ostao u Zagrebu i radio svoje pjesme. To je bio moj uspon, znao sam da moram napraviti još jače pjesme”, otkrio nam je Grdović.