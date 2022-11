MISTERIOZNA ŽENA S BIJELOM RUŽOM: Na Vidojevom grobu pojavila se kad su svi otišli, čitavo vrijeme radila je jednu stvar

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Šest mjeseci od smrti supruga voditeljice Nikoline Pišek, Vidoja Ristovića, obitelj je posjetila njegov grob, a njegov otac, poznatiji kao Miša Grof, iskoristio je priliku kako bi prozvao Nikolinu što se baš tada i ona nije pojavila na grobu preminulog supruga.

Sada se doznalo da se jedna žena pojavila na Vidojevom grobu, a uz nju je vezan čitav misterij. Naime, kako piše Star, radnik na groblju otkrio je da se na Vidojevom grobu, nakon što je cijela obitelj otišla, pojavila plavuša u crnini koja je sa sobom donijela bijelu ružu.

Nakon što je lagano spustila ružu na Vidojev grob, misteriozna žena se slomila. Počela je plakati i maziti Vidojevu sliku na spomenu oko petnaest minuta, a onda je sva uplakana napustila groblje.





Odmah su počela nagađanja o tome tko bi misteriona žena mogla biti. Neki misle da je to možda bila Nikolina s perikom, dok su drugi posumnjali da je riječ o osobi koja je bila vrlo bliska Vidoju.

“Kada su svi napustili groblje pojavila se mlađa plava žena u crnini koja je došla sama i koja je donijela bijelu ružu. Mazila je sliku na spomeniku i baš plakala. Zadržala se možda deset, petnaest minuta i u tišini otišla. Svo vrijeme dok je napuštala groblje maramicom je brisala suze. Ne znam tko je žena. Čuo sam poslije priče od kolega da je on umro kod neke žene u stanu i da je to možda ona, ali stvarno ne mogu tvrditi bilo što, to su nagađanja”, rekao je radnik groblja.