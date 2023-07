Miša Grof završio u bolnici, tvrdi zbog Nikoline Pišek, ona poručila: ‘Molit ćemo za njega’

Nakon što su ranije u četvrtak srpski mediji objavili kako Vitor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, želi preko suda od voditeljice Nikoline Pišek, udovice njegovog sina Vidoja Ristovića, naplatiti 800.000,00 eura navodnog Nikolininog duga prema njemu, sada javljaju kako je završio u bolnici.

Miša Grof je završio u bolnici jer mu je navodno pozlilo od stresa u pokušaju da putem tamošnjeg suda od Pišek dobije 800.000 eura za koje navodi da je ih joj je pozajmio za izgradnju i renoviranje vile u Zagrebu,

“Vitoru je danima loše. On za sve krivi Nikolinu i sukob koji ima s njom. Posebno se priprema za početak suđenja, na kojima će, kako kaže, iznijeti sve dokaze koje ima protiv nje. Tvrdi da mu je as u rukavu taj navodni dnevnik s imenima snahinih ljubavnika. Mi taj dnevnik nismo vidjeli, moguće je i da je sve izmislio kako bi iznervirao Nikolinu. Stariji je čovjek, sav ovaj stres od kada je Vidoje preminuo je mnogo utjecao na njega iako on to ne želi pokazati”, ispričao je jedan Ristovićev prijatelj za Kurir.





“U bolnici sam zbog stresa koji mi je prouzrokovala gospođica Nikolina. Svaki dan idem na terapije i infuzije. Imao bih svašta za reći, ali trenutno nisam u mogućnosti. Pozovite me večeras poslije osam, pa ćemo pričati o svemu”, rekao je kratko Miša Grof za Kurir, ali se poslije više nije javljao.

-“Žao mi je zbog njegovog stanja! Una i ja ćemo moliti za njega!” kratko i ljubazno je za Kurir poručila voditeljica nakon što je doznala da najnovije stanje Miše Grofa.

