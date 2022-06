Miša Grof otkrio da ga Nikolina ne posjećuje pa poručio: ‘Ona je dobro. Posjete me ne umaraju, a svatko koga zanima kako sam…’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Otac pokojnog supruga Nikoline Pišek, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, prvi put je progovorio o bolnom gubitku za medije. U emotivnoj ispovijesti otkrio je da se još uvijek čeka toksikološki nalaz preminulog Vidoje Ristovića, kao i da ne vjeruje da je preminuo uslijed popuštanja rada srčanog mišića.

Miša Grof se u razgovoru dotaknuo i brojnih medijskih napisa u kojima se tvrdilo da nije u dobrim odnosima s Nikolinom Pišek, a neki mediji pokrenuli su i pitanje naslijeđa iz Vidoja Ristovića.

“Ne znam zašto ljude zanima kako će se imovina dijeliti. Sve što je moj sin imao vodi se na moje ime. Ne vidim razlog da bilo koga zanima šta ćemo mi i kako ćemo u obitelji bilo šta da dijeliti. Prvo se pričalo da Nikolina i ja nismo u dobrim odnosima, ali smo svima pokazali da to nije točno. Narod će uvijek pričati, ali ja gledam svoja posla”, tvrdi Miša Grof.

Mnogi su iz toga iščitali kako je Miša Grof ustvrdio da Nikolinu smatra punopravnom članicom svoje obitelji te da nisu točni navodi da se nisu slagali. Istovremeno, pojavilo se i zrno sumnje te su mnogi njegove riječi, u vezi samih posjeta njemu, shvatili kao zamjerku koju ima prema snahi.

Miša Grof tvrdi da se redovno čuje sa Nikolinom, a otkrio je da se ona još uvijek nalazi u Beogradu, no da ga ne posjećuje. On pak ističe da ga posjete ne zamaraju. Uz to, ustvrdio je da je Nikolina “dobro, mnogo bolje”, no da on ne može biti bolje jer je on taj koji je izgubio dijete, čime na neki način umanjuje Nikolininu tugu sa suprugom i ocem njihove kćeri. Uz to, dodao je kako mu ona ne može nikako pomoći.

“Što se Nikoline tiče, ona je dobro, mnogo bolje. Ja sam izgubio dijete, ne mogu biti nikad dobro, a s njom je drugačija priča. Ona se oporavlja, staje na noge i znam da je sa kćeri u Beogradu. Ne dolazi kod mene, ali me često zove da pita kako sam. Nema mi kako pomoći, a, svakako, sve što mi je sada potrebno u rukama je liječnika. Treba se puno odmarati, najviše sam kod kuće. Posjete me ne umaraju, tako da svatko koga zanima kako sam ima moj broj telefona i svakog trenutka može nazvati i sve provjeriti”, ustvrdio je Ristović za “Republiku”.