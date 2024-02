Mirna Berend o naprasnom odlasku s televizije: ‘Ucjenjivali su me oni koji me nisu mogli imati’

Bivša voditeljica Mirna Berend bila je jedno od najpoznatijih lica HRT-a, a o razlozima njezina odlaska s malih ekrana “preko noći” i danas se nagađa. Nerijetko su je nazivali jednom od najglamuroznijih voditeljica, koja se baš i nije ustručavala iznijeti svoje mišljenje, nekima navodno nije bila po guštu, pa se moglo čuti i kako su je neki postupci stajali televizijske karijere.

Iako kaže da je danas sretna i zadovoljna onime što radi, Mirna je više puta dala naslutiti da nikad nije odustala, ali i da na neke stvari nikad neće pristati, po cijenu da više nikad ne primi voditeljski mikrofon u ruke, a jedino za čime žali jest, kaže, što nikada nije vidjela oči svog djeteta.

Svojedobno je zbog odlaska s HRT-a bila silno ogorčena i sama je priznala da su joj trebale godine da o svemu počne drugačije promišljati.

Beskrajne emocije

“Žao mi je što je moja televizija, na kojoj sam sve naučila, odakle sam potekla, u stvari rastjerala sve ljude koji su gradili tu kuću. Jako mi je bilo čudno – sve televizije nastoje stvoriti ime, a oni su poništavali sva imena koja su ljudi voljeli, pamtili njihov rad. Volim pogledati moju Barbaru i mog Duška! Oni su u jednom vrhunskom profesionalnom standardu, i ako hrvatska televizija još nešto ima, rekla bih da ima njih dvoje”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju prije nekoliko godina. “Ne vraćam se unazad, ni za čim ne žalim, svjesna sam da je sve moralo biti tako kako je bilo”, poručila je ranije.

Prije nekoliko godina i za 24sata je komentirala svoj odlazak s malih ekrana. “Nisam se ja povukla. Ja se ne povlačim samo tako. I kad bi se pojavio neki zanimljivi projekt, naravno da bih opet bila na televiziji”, rekla je Mirna pa dodala: “Izgubila sam jedinu kuću koju sam imala, ljubav, imala sam izvanmaterničnu trudnoću koja je jako loše počela. Sve je bilo jako loše, jedino što žalim jest što nisam vidjela oči svojeg djeteta. Danas nisam ogorčena ili rezignirana, jedino shvaćam da za sve postoji razlog. To su udarci nakon kojih trebaš ustati. … To je valjda tako moralo biti”, zaključila je.

Početkom 2019. godine Berend je opet otvorila dušu u intervjuu za RTL-ov “Exkluziv”. Tada se osvrnula na teške trenutke u životu, ali i na posao i nemoralne ponude, što je možda bio i razlog što je “preko noći” nestala s malih ekrana. “Čini mi se da mi nije bilo dopušteno da budem majka jednom djetetu, jer ja poznajem sebe i svoje beskrajne emocije, beskrajnu ljubav. Ja bih bila potpuno fiksirana na svoju obitelj, pretpostavljam i na to dijete. Mislim da ovaj gore zna puno bolje od mene što radi”, rekla je i dodala kako se najdulje u tuzi i ljutnji tijekom života zadržala zbog djeteta.

Duhovna snaga

"Tu sam ostala najviše zaključana i zatvorena i vrtjela sam se u istim emocijama koje su bile potpuno besmislene", rekla je i zaključila da je tako jednostavno moralo biti.









Mirna je tada otkrila kako je sretna i zaljubljena, a za svoga odabranika rekla je da je bio dio njezine duhovne snage koja joj je pomogla prije tri godine prebroditi kojekakve teške trenutke. “Došao je tiho, nije donio fore i halabuku, došao je samo sa srcem i dušom i jednostavno se to dogodilo”, komentirala je.

Upitana i o svom naprasnom prekidu karijere, odnosno o tome “tko ju je zeznuo”. “Oni koji me nisu mogli imati, oni koji su htjeli biti na mome radnom mjestu, oni koji su me ucjenjivali da budem njihova ljubavnica da bih obavljala svoj posao, što apsolutno nije dolazilo u obzir niti jednog jedinog trenutka jer sam imala preveliko znanje i talent da bih nekomu morala biti ljubavnica, ležati s njim ili se uopće družiti s njim. Ja nisam odlazila na večere s urednicima, ja nisam imala svoj kružok, a nisam voljela ni dijeliti lovu koja se dijelila ispod žita”, rekla je bivša voditeljica.

I tada je poručila kako uživa u novom životu. “U ogledalu vidim jednu sretnu 53-godišnju ženu koja je prebrodila jako teške trenutke, koja je ispunila sve svoje djevojačke snove, koja je iznosila te cipele, iznosila te frizure, sve te haljine. Ako sam ikoga uvrijedila na neprimjeren način, ja se ispričavam”, završila je.

Ipak, krajem 2019. godine činilo se da se Mirna planira vratiti voditeljskom poslu. Naime, tada joj se obratio poznati menadžer Ivica Bubalo i predložio joj da s legendarnim voditeljem Oliverom Mlakarom vodi poljudski koncert “To je moja zemlja”.

Znakovita poruka

Mirna je tada na društvenoj mreži podijelila svoju sreću i ponos zbog angažmana. “Evo zašto se svaka nepravda otrpi i zašto me nikada neće sakriti od moje publike. Zazvonio je telefon, moj dragi prijatelj i čovjek s kojim sam toliko puta radila, moj Bubalo pita hoćeš s Oliverom Mlakarom voditi ovaj koncert na Poljudu. Moj odgovor je bio tišina. Dvije sekunde, a onda gromoglasno da. Jednom sam u životu u svojoj profesionalnoj karijeri imala čast stati pred punim Poljudom i nikada se to ne može zaboraviti. Nisam ni sanjala da će se taj san ponoviti još jednom”, poručila je Mirna Berend na svom profilu na Facebooku i zahvalila Bubalu.

Prije nešto manje od godinu dana Berend se pojavila na proslavi 53. rođendana kluba Saloon te su odmah počela šuškanja kako bi se mogla vratiti na male ekrane. Pripala joj je tada čast, uz glumca Tarika Filipovića, biti kuma kluba, a trenutak je iskoristila i kako bi poslala znakovitu poruku.

“Uzmu ti sve, a ti im zahvališ na svoj zločestoći i nepravdi. I onda ti život vrati, ne sve, vrati ti samo najljepši dio. Bila je ovo večer za mene, za sve, za sve naše uspomene, za našu mladost, za moje prijatelje, za lude noći, za predivne zore… Hvala, Vlaho Srezoviću, hvala, Maro moj! Bila je ovo velika čast za mene, biti kuma Saloona i zavrtjeti Zemlju unatrag, u neka dobra, dobra stara vremena, makar na nekoliko sati”, napisala je tada na Facebooku.

Samoća mi godi

Ipak, nastavila je živjeti u miru, u svojoj rodnoj Petrinji, gdje ju je razorni potres 2020. godine drugi put ostavio bez doma. Naime, obiteljsku kuću prvi je put izgubila u Domovinskom ratu, a na povratak u Petrinju odlučila se nakon više od dvadeset godina, 2018. godine. Pronašla je staru hrastovu kuću ispod kestenove šume, s trijemom i voćnjakom u koji joj dolaze zečevi i srne. Umjesto voditeljskim poslom, bavi se dizajnom nakita i proizvodnjom kozmetike te tvrdi da uživa u svojoj “samoći”, nakon godina provedenih “u buci”.

“Veći dio života ono što nisam slušala jest tišina, ono što veći dio života nisam doživjela jest biti sama. Jako mi je to nedostajalo jer sam 25, 30 godina provela u buci. Treba mi malo zraka i mira, ništa drugo. Samoća mi jako godi, u samoći stvaram svoje stvari. Odem prigodno na rođendane, druženja s prijateljima… Prošlo me to odavno, moj cijeli život bio je izlazak, a sad mi je super”, poručila je ranije bivša voditeljica.