Miran Kurspahić više nije s mladom kantautoricom, uoči prekida objavila znakovitu pjesmu

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glumac i glazbenik, 44-godišnji Miran Kurspahić, kojeg trenutno gledamo i u seriji San snova, prekinuo je nakon četiri godine vezu s 34-godišnjom kantautoricom Mirnom Škrgatić. Kako je otkrio glumac, par je prekinuo početkom godine.

“Mirna i ja smo se razišli početkom godine, sporazumno, u prijateljskim odnosima. Razlozi ostaju među nama. Međusobno se iznimno cijenimo i poštujemo, kako to i dostoji nakon godina zajedničkog života”, rekao je Kurspahić za Story.

Mirna i Miran upoznali su se putem interneta, otkrio je svojevremeno Kurspahić, a navodno je Mirna bila ta koja se odlučila javiti Miranu. “Uvaljivala mi se online i onda je došla ovdje vidjeti da li sam uživo jednako dobar kao na društvenim mrežama”, našalio se jednom prilikom u intervjuu za Extravagant.

Zanimljivo je da je par surađivao i poslovno. Mirna je radila kostimografiju za Miranove predstave, a on se pojavljuje u nekoliko Mirninih spotova, ali ne i onom posljednjem, koji je objavljen uoči njihovog prekida. Uz to, nakon prekida kantautirca je dodala još jednu snimku izvedbe iste pjesme “Kad me nema“.

Inače, par se često zajedno pojavljivao u javnosti, a na temu ljubavi čak su i zajedno gostovali na televiziji. Posebno je zapaženo njihovo gostovanje na samo Valentinovo prije dvije godine. Tada su govorili o tome što za njih znači ljubav, a što zaljubljenost te su zajedno zaključili, s voditeljicom, kako zaljubljenost traje do tri godine od početka veze.