Minea otkrila kako je skinula 23 kilograma: ‘Prva dva mjeseca sam mislila da ću umrijeti od muke’

Autor: T.Š.

Pjevačica i voditeljica te članica žirija prošle sezone showa “Tvoje lice zvuči poznato” Renata Končić Minea progovorila je o tome kako je u dvije godine izgubila 23 kilograma.

Minea je rekla kako je izbavila kruh, tijesto, masno, slatko te kako su joj upravo slatkiši, uz pekarske proizvode, bili ‘najveći porok’. “Veliku čokoladu bih pojela u jednom danu. Prestrašno. A onda sam si sama napravila jelovnik za prvih mjesec dana, jer disciplina i samokontrola su najbitniji. Tijekom prva dva mjeseca sam mislila da ću umrijeti od muke. Bilo je teških dana, kad mi je došlo da odustanem, no imala sam cilj. Tvrdoglava sam i kad nešto odlučim, idem do kraja”, ispričala je u intervju koji je dala za magazin Gloria.

Slatkiše je zamijenila voćem i svaku put kada bi joj se javila želja za slatkim posezala je za voćem, te je u jelovnik uvela i namirnice poput prosa i kus-kusa. “U sedam-osam mjeseci sam skinula deset kilograma. Nitko to nije primijetio dok jednog dana u siječnju na posao nisam došla u uskim trapericama – tada su krenuli komplimenti koji su me podigli. Po­­raslo mi je samopouzdanje i shvatila sam da se is­­platilo. Uz podršku i ohrabrenje sam u dvije godine skinula 23 kilograma. Došla sam do 60 kilograma i gotovo tri godine održavam tu kilažu. Borba je, ali s vremenom postane stil života”, otkrila je pjevačica i voditeljica.

Nema uskraćivanja, ali ne pretjeruje

Minea ističe kako ima više manjih obroka u danu i ne uskrati si pizzu ili sličan obrok, ali onda sljedećih dana pripazi dodatno na prehranu.

Inače, osim prehranom, mladolik izgled Minea održava tretmanima kolagenom, a kaže kako botoxe i filere još uvijek izbjegava. Manje je poznato kako je prije petnaestak godina, nakon prometne nesreće krenula na psihoterapiju kada je i dobila lijekove, koji su joj koristili, ali se počela boriti s viškom kilograma.









U dvije godine dobila je 15 kilograma. U razgovoru za tportal 2010. godine otkrila je kako je počela njezina borba s kilogramima. “Išla sam k doktoru Žgaljardiću na laser koji topi suvišno masno tkivo. Nakon toga, kako bih sačuvala vitku liniju, počela sam aktivno trenirati i odlaziti na kozmetičke tretmane”, ispričala je tada i otkrila kako je skinula čak 13 kilograma, koji su se brzo vratili.